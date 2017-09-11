Saakaşvili, Ukrayna'ya döndü

KİEV (AA) - Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan ve ülkeye giriş yasağı bulunan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Polonya üzerinden Ukrayna'ya geri döndü.

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, sabah saatlerinde, Ukrayna sınırına yakın Polonya'nın Pşemisl kentinde Polonyalı ve Ukraynalı siyasetçilerle bir araya geldi.

Ukrayna vatandaşlığını geri kazanmak amacıyla dava açmaya ve muhalefette siyasi faaliyetlerini devam ettirme kararı alan Saakaşvili'ye, kendisini desteklemek için Ukraynalı siyasetçi ve eski Ukrayna Başbakanı Yuliya Timoşenko, bazı Ukraynalı milletvekilleri ve Polonya milletvekili Sarius Volsk da eşlik etti.

Ukrayna-Polonya arasındaki Krakovez sınır hattından geçmeyi planlayan Saakaşvili, daha sonra sınır hattında provokasyon olması ihtimali nedeniyle iki ülke arasındaki Şegin sınır kapısına geldi.

Polonya sınırını sorunsuz geçen Saakaşvili, Ukrayna kapısında destekçileri tarafından coşkuyla karşılandı. Saakaşvili kapıda Ukrayna güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Polisler, Saakaşvili'ye sınır kapısı alanının mayınlı bölge olduğunu bildirerek, güvenlik gerekçesiyle buradan geçmesine müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Saakaşvili, Ukraynalı güvenlik güçleriyle sohbet ederken, Ukrayna tarafında kendisini desteklemek için toplanan yüzlerce vatandaş, polis kordonunu zorla geçip Saakaşvili'yi Ukrayna topraklarına geçirdi.

Ülkeye böylece giriş yapan Saakaşvili ve onu destekleyenler, Lvov kentine geçti. Saakaşvili ve destekçilerinin başkent Kiev'e geçmesi bekleniyor.

- Vatandaşlıktan çıkarılan Saakaşvili

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Temmuz 2017'de Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun imzaladığı kararname ile vatandaşlıktan çıkarılmıştı.

Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmiş ve Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kurarak muhalefete geçmişti.

Gürcistan'da hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili, 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor. 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkartılan Saakaşvili'nin şu an hiçbir ülkenin vatandaşı olmadığı belirtiliyor.

- Gürcistan iadesini istemişti

Gürcistan Başsavcılığı, geçtiğimiz hafta Ukrayna'dan Saakaşvili'nin iade edilmesi talebini yineledi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 1 Eylül tarihinde Ukrayna Adalet Bakanlığına gönderilen yazıyla eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin gözaltına alınması ve Gürcistan'a iade edilmesinin istendiği bildirildi.