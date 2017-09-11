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Saakaşvili’nin Ukrayna'ya dönmesi

- Ukrayna Başbakanı Groysman: - "Bu, bazı siyasetçilerin Ukrayna devletine karşı bir başka saldırısının başlangıcıdır"

Saakaşvili’nin Ukrayna'ya dönmesi

KİEV (AA) - Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, vatandaşlıktan çıkarılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin bazı milletvekillerinin desteği ile Ukrayna’ya girmesini "devlete karşı saldırı" olarak değerlendirdi.

Groysman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saakaşvili’nin Ukrayna’ya girişinde yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Ukrayna sınırının güç kullanılarak açılmasının suç olduğunu ve bunu organize edenlerin cezalandırılacağını kaydeden Groysman, "Şegin’de yaşananlar sadece yasanın ihlal edilmesi değil, bana göre bu bazı siyasetçilerin Ukrayna devletine karşı bir başka saldırısının başlangıcıdır." ifadelerini kullandı.

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Temmuz 2017'de ABD’de bulunduğu esnada Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun imzaladığı kararname ile vatandaşlıktan çıkarılmıştı.

Saakaşvili'nin Polonya üzerinden dün Ukrayna sınırından ülkeye girme çabasına Anavatan Partisi lideri ve eski Başbakan Yuliya Timoşenko ile bazı milletvekilleri de destek vermişti.

Saakaşvili’ye sınır kapısında geçişine müsaade etmeyen Ukrayna sınır görevlileri ile sınırda toplanan bazı gruplar arasında kavga çıkmış, ardından bu grup tarafından sınır kapısı kırılarak Saakaşvili’nin ülkeye pasaport kontrolü olmadan girişi sağlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail SaakaşviliUkraynaUkrayna Başbakanı Vladimir Groysman
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