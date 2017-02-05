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Saat hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin'de mağazaya müşteri gibi giren kadının kol saatini çalma anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.Merkez Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde saatçilik yapan Mehmet Ali Demir (68), 3 Şubat'ta iş...

Saat hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin'de mağazaya müşteri gibi giren kadının kol saatini çalma anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Merkez Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde saatçilik yapan Mehmet Ali Demir (68), 3 Şubat'ta iş yerine gelen 2 müşterisiyle ilgilenmeye başladı.

Bu sırada saat alma bahanesiyle dükkana giren kadın, iş yeri sahibinin meşgul olmasını fırsat bilerek, masadaki kutuda duran bin 200 lira değerindeki saati el çabukluğuyla alarak iş yerinden ayrıldı.

Olay, iş yeri sahibinin oğlu Selim Demir'in saatin yerinde olmadığını fark ederek, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesiyle ortaya çıktı.

Demir'in şikayeti üzerine görüntüleri inceleyen polis ekipleri, kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Güvenlik KamerasıMersinSaat Hırsızlığı
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