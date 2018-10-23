Sabah işe geldiklerinde boş atölyeyle karşılaştılar

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren tekstil atölyesi, bir gecede boşaltılınca çalışanları ortada kaldı.

Muradiye Mahallesi'nde yaklaşık 3 ay önce kurulduğu ve bebek kıyafetleri ürettiği belirtilen atölyenin 40 çalışanı, hafta sonunda işe geldiklerinde iş yerlerinin kapısının kilitli olduğunu gördü.

Civar esnaf ve vatandaşlardan makinelerin bir kamyona doldurularak götürüldüğünü öğrenen, iki aydır maaşlarını alamadığı iddia eden çalışanlar, Orhangazi Emniyet Müdürlüğüne ve savcılığa şikayette bulundu.

Mağdur edilen çalışanlardan Melike Ak, 1,5 ay önce işe girdiğinden bu yana sigortasının yapılmadığını ileri sürerek, "Bugün yapacağız, yarın yapacağız diye oyaladılar. Şikayet edeceğimi söylemiştim. Bu sabah işe geldiğimde ise kaçtıklarını öğrendim. İş yeri sahibi olarak bildiğim kişilere telefon ve sosyal paylaşım sitesi üzerinden ulaşmaya çalıştım ama hiçbir çağrıma cevap vermediler. Sonra da engellediler beni." dedi.

Tekstil atölyesinde 2 aydır çalıştığını aktaran Rabia Şahin ise şöyle konuştu:

"Emeğimiz heba edildi. 2 aydır tek bir kuruş almadık. Bir de hakaret eder gibi yanlarına çağırıp biz size 100-200 lira verelim, dediler. Sanki burada cep harçlığı için çalışıyormuşuz gibi. Hiç kimseye doğru düzgün maaş yok, sigortamız yok. Arkadaşlarımızı akşamları, hafta sonları çalıştırdılar. Mesai paraları da verilmedi. Yemek vermediler doğru düzgün, sürekli mağdur ettiler. 1 gün bile sigortamız yok. Sadece bizi susturabilmek için sadece 7 kişinin girişleri yapıldı."

Emniyete giderek şikayetçi olduklarını vurgulayan Şahin, "Pazartesi günü hepimiz toplandık. Savcılığa da karakola da gittik, ifadelerimizi verdik, şikayet dilekçemizi verdik. Sonucunu bekliyoruz." dedi.



Necla Aslan da pazartesi günü maaş günü olduğunu ancak ödeme yapılmadan iş yerinin boşaltıldığını belirterek, "Savcılığa gidip şikayette bulunduk. Çok mağdur olduk." ifadesini kullandı.



