"Sabancı Holding konsolide ana ortaklık net karı 2,2 milyar TL oldu"

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding konsolide ana ortaklık net karı 2018 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artarak 2 milyar 222 milyon TL olarak gerçekleşti.

Sabancı Holding açıklamasına göre, holdingin kombine satışları, 2018 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 40 milyar TL’ye yaklaştı.

Sabancı Holding konsolide ana ortaklık net karı 2018 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artarak 2 milyar 222 milyon TL olarak gerçekleşti. Sabancı Holding ilk altı aydaki operasyonel karlılığını ise yüzde 14 artırarak 4 milyar 920 milyon TL’ye çıkardı.

Sabancı Holding’in toplam varlıkları 2018 yılının ilk altı ayı itibari ile 383 milyar 952 milyon TL’ye ulaşırken, toplam konsolide ana ortaklığa ait öz kaynakları ise, 27 milyar 825 milyon TL oldu.





- "Üretmeye olan inancımızı her türlü koşula rağmen hiç kaybetmiyoruz"





Sabancı Holding üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Ülkemize olan güvenimiz ve sahip olduğumuz değer yaratma kültürümüzle, daha çok çalışmaya ve üretmeye olan inancımızı, her türlü koşula rağmen, hiç kaybetmiyoruz. İçinden geçtiğimiz zor dönemi aşarak, geleceğe güvenle bakabilmemizin de ancak tüm ekonomi paydaşlarının ve halkımızın yapıcı ve samimi yaklaşımları ile destekleyici çabaları sayesinde mümkün olabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sabancı Topluluğu olarak, esnek ve çevik yönetim anlayışı ile mevcut koşullara adaptasyon yeteneğine sahip olduklarını belirten Göçmen, şöyle devam etti:

"Yılın ilk çeyreğinde yakaladığımız başarılı performansı, 2018 yılının ikinci çeyreğinde de sürdürdük. Güçlü öz kaynağımız, etkin risk yönetimimiz ve güçlü nakit yaratma yeteneğimiz sayesinde topluluk olarak, Türkiye’ye ve yatırımcılarımıza daha fazla katkı yapabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gücümüzü de her zaman ülkemize olan sorumluluğumuzdan alıyoruz."