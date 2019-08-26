Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Demet Tekin Sarı Ilona Sroka Demet food istanbul
Benzin ve motorine zam geldi
Benzin ve motorin zammı
Yoksulluk sınırında artış
Yoksulluk sınırında artış
Siemens Healthineers’de üst düzey atama
Üst düzey atama
ENTECH’i destekliyor!
ENTECH’i destekliyor!
'Adba' göreve hazır!
'Adba' göreve hazır!

Sabancı Holding, Yünsa'yı satıyor

Sabancı Holding, Yünsa'nın yüzde 57.9'una karşılık gelen tüm hisselerinin satışı için yetki verdi.

Sabancı Holding, Yünsa'yı satıyor
banner17

Sabancı Holding, Yünsa'daki hisselerinin tamamının satışı için şirket yöneticilerini yetkilendirdi.

Sabancı Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirket Yönetim Kurulu'nun 29 Ağustos tarihli toplantısında, şirket portföyünde yer alan 16 milyon 878 bin 507 TL nominal değerdeki 1 milyar 687 milyon 850 bin 700 adet Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait hisse senetlerinin tamamının satılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, satış işlemleriyle ilgili olarak hisse alım ve satım anlaşması ile anlaşmaya ek dokümanlar ile belgeleri ve devre ilişkin sair dokümanları şirket adına imzalamaya ve devir için gerekli her türlü işlemleri gerçekleştirmeye, Üst Yönetici (CEO) Cenk Alper ile Çimento Grup Başkanı Tamer Saka'nın diledikleri bedel ve şartlarla, birlikte olmak şartıyla yetkili kılınmalarına karar verildiği bildirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Sabancı HoldingYünsaHisse
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5