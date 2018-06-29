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Sabancı Holding’den Şarık Tara’nın vefatına ilişkin açıklama

Sabancı Holding’den Şarık Tara’nın vefatına ilişkin açıklama
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ENKA’nın kurucusu Şarık Tara’nın vefatı üzerine bir açıklama yaptı.
Sabancı, açıklamasında şunları kaydetti:
“Dünya çapında girişimleri ile öncü ve örnek olmuş, ENKA Holding’in kurucusu Şarık Tara’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şarık Bey, sadece yurtiçi ve yurtdışında örnek müteahhitlik projelerini, kıymetli eğitim ve spor kurumlarını hayata geçirmedi. Türkiye için her zaman bunların ötesinde düşündü. Vizyoner bakış açısı ile, Japonya’dan Yunanistan’a iş konseylerini, Dünya Ekonomik Forumu gibi önemli platformları Türk iş dünyasıyla ilk kez o buluşturdu. Güçlü ilişkileri, uzlaşmacı ve birleştirici kişiliği ile ülkemizin uluslararası camiada etkin bir sözcüsü oldu. Şarık Bey, iş dünyamıza bıraktığı kalıcı izler ve kıymetli eserleriyle her zaman hatırlanacaktır. Merhum Şarık Bey’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Enka Holding’e başsağlığı ve sabırlar dilerim”.
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