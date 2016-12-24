İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding'in 1 Ocak- 31 Aralık 2015 döneminde yürütülen faaliyet ve projelerdeki sürdürülebilirlik performansının incelendiği "Sürdürülebilirlik Raporu" yayımlandı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik performansını daha ileri seviyelere taşımak için önemli bir kıyaslama ve iletişim aracı olan rapor, geçen yıldan farklı olarak uluslararası GRI ilkeleri temel alınarak hazırlandı.

1 Ocak- 31 Aralık 2015 döneminde yürütülen faaliyet ve projelerdeki sürdürülebilirlik performansının incelendiği raporda, holding ve topluluk şirketlerinin finans dışı performans açıklamalarına da yer verildi.

Sabancı Holding, faaliyetlerini BM Kadını Güçlendirme İlkeleri Bildirisi, İşte Eşitlik Platformu ilkeleri ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ışığında uluslararası standartlara uygun yürütüyor. Raporun bu yıl GRI raporlama standardında hazırlanması da topluluğun bu global iş yapış anlayışını yansıtıyor.

Sabancı Topluluğunun sürdürülebilirlik öncelikleri olarak belirlenen "enerji ve emisyon yönetimi", "atık ve su yönetimi", "çalışan eğitimi ve gelişimi", "toplumsal gelişime katkı", "iş sağlığı ve güvenliği", "İşte çeşitlilik ve eşitlik", "doğal kaynakların verimli kullanımı" konuları raporlama çalışmasının temelini oluşturuyor. Bu konulardaki performanslar da rapor kapsamında paylaşılıyor.

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin konsolide performanslarını ortaya koyması bakımından da önem taşıyan rapor, sürdürülebilirlik anlamında öncelikli ve potansiyel alanların belirlenmesi, geleceğe yönelik stratejilerin oluşturulması için de temel oluşturuyor.

Gönüllülük esasıyla hazırlanan rapor, gelecek sürdürülebilirlik çalışmalarının oluşturulması açısından bir kaynak olarak kullanılacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Kurtul, holdingin stratejik yaklaşımının, yaptıkları her işi mükemmel yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler sağlayacak şekilde geleceği inşa etmek olduğunu kaydetti.

Topluluğun sürdürülebilirliğe bakışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtul, sürdürülebilirliği güvence altına alacak girişimlerde bulunmanın, tüm iş süreçlerinin değişmez bir parçası olduğunu vurguladı.

Kurtul, sosyal sorumluluk bilinciyle halka yakın, insana ve çevreye saygılı, karar süreçlerinde katılımı ve ortak aklı teşvik eden bir yönetim yaklaşımına sahip olduklarını belirterek, şunları ifade etti:

"Faaliyetlerimizi kurumsal yönetişim ilkeleriyle 2007'den bu yana imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine uygun şekilde sürdürmekteyiz. Sabancı Topluluğu olarak elde ettiğimiz bu başarılar çalışanlarımızla mümkün olmaktadır. Çalışanlarımız işimizin sürdürülebilirliğinin temeli konumundadır. Bu başarıyı daha ileriye taşımak için çalışanlarımızın gelişimine ve yetkinliklerini artıracak uygulamalara yatırım yapmaya devam edeceğiz. Değerli katkılarıyla bizi zenginleştiren başta çalışanlarımız olmak üzere, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza teşekkür ediyorum."



