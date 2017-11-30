Sabancı Üniversitesi Mor Sertifika Programı 10 yaşında

İSTANBUL (AA) - Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) tarafından Sabancı Vakfı’nın desteğiyle yürütülen Mor Sertifika Programı, 10. yaşını kutladı.

Sabancı Center'da düzenlenen etkinlikte konuşan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Mor Sertifika Programı'nın eğitimin farklı kademelerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık kazandırmayı amaçladığını ve bu alanda ihtiyaç duyulan toplumsal dönüşüme önemli katkılar sunduğunu aktardı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yürütülen programın başarısından büyük memnuniyet duyduğunu belirten Sabancı, şöyle devam etti:

"Biz, toplumsal cinsiyet eşitliğini, her zaman öncelikli meselemiz olarak gördük. Tüm kurumlarımızda bu konuyu önemsiyoruz ve bütünsel bir anlayışla bakıyoruz. 2011 yılında, Sabancı Holding olarak Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi İlkeleri'ne, Türkiye'den imza atan ilk şirket olduk. Sabancı Üniversitesi'nde Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezimizi kurduk. Bu çatı altında öncü çalışmalar yürütüyoruz. Sabancı Vakfı’nda 2006 yılında Birleşmiş Milletler Kız Çocuklarının İnsan Hakları ve Kadın Dostu Kentler programlarını hayata geçirdik ve bugün bir arada olmamıza vesile olan Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilgili Mor Sertifika Programımızı 2007’de başlattık."



Sabancı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin toplumsal adalet için birincil şart olduğunu ancak bunun eğitimle mümkün olacağını ifade ederek, Mor Sertifika Programı'nın da bunun bilinçle başladığını kaydetti.

Toplumun dönüşüm ve gelişiminde öğretmenlere uzun soluklu görevler düştüğünü vurgulayan Güler Sabancı, "Bugün görüyoruz ki 10 yıl önce başlattığımız Mor Sertifika Programımız bugün 3 bin 500 öğretmene ulaştı. Onların bilgiyi kendi çevreleriyle paylaşmaları ve yaygınlaştırmalarıyla da etkisi her geçen gün daha da büyüyor. Bu tip toplumsal değişim ve gelişim, ancak uzun soluklu bir yaklaşımla ve ortak çalışmayla mümkün olur. Bu anlayışa, 'başarı üçgeni' deniyor. Bir tarafında STK’lar, vakıflar, üniversiteler; bir tarafında kamu, bakanlıklar, ilgili kurumlar ve kuruluşlar; bir tarafında da tüm bunları destekleyen iş dünyası, çalışan, kazanan kesim. Bu denklemi kurduğunuzda da Mor Sertifika Programı gibi iyi örnekler ortaya çıkabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sabancı, programa 10 yıl boyunca, her aşamada destek olan Milli Eğitim Bakanlığı'na, Sabancı Vakfı'na, Sabancı Üniversitesi'ne ve programa katılan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Etkinlikte, Mor Sertifikalı öğretmenlerin yaşadıkları tecrübeleri anlatan belgeselin gösterimi yapıldı. Mor Sertifikalı öğretmenlerin katılımıyla, hazırlanan "10 Yılın Hikayesi" kitabı da konuklara dağıtıldı.