Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü'nde devir teslim

İSTANBUL (AA) - Sabancı Üniversitesi Rektörü Zehra Sayers, rektörlük görevini Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın ev sahipliğinde düzenlenen törenle Yusuf Leblebici'ye teslim etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın katılımıyla gerçekleşen törende, uluslararası sıralamalarda temel bilimler, mühendislik ve teknoloji alanında düzenli olarak dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne (Lozan Federal Teknoloji Enstitüsü) (EPFL) Kürsü Başkanı ve Mikroelektronik Sistemler Laboratuvarı Direktörü olan Leblebici görevi devraldı.

Törende konuşan Güler Sabancı, bu törenle üniversite tarihinin önemli günlerinden birinin yaşandığını belirterek, Sabancı Üniversitesi'nin kuruluş döneminden itibaren bir yandan gelenek oluştururken, diğer yandan da yenilik ve değişime açık sürekli daha iyiyi arayan bir yapı ile ilerlediğini vurguladı.

Gelecek sene 20. yıllarını tamamlayacaklarını kaydeden Sabancı, "Genç bir üniversiteyiz. Bunun yanında ödün vermediğimiz köklü ve güçlü değerlere sahibiz. Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti olarak yine geleneklerimize uyumlu bir rektör seçim süreci sonucunda Lozan Federal Teknoloji Enstitüsünden, değerli bilim insanı Yusuf Leblebici'yi Sabancı Üniversitesi rektörlüğü için seçtik. Sayın Yusuf Leblebici'nin bu görevi kabul edip gelmesi gerek üniversitemiz, gerekse ülkemiz için büyük bir kazançtır." ifadelerini kullandı.

Sabancı, Leblebici'nin, dünya çapında başarılar kazanarak müthiş tecrübeler edindiği İsviçre'den Sabancı Üniversitesi'ne rektör olarak dönmesinin gurur verici olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son derece kıymetli bir bilim insanını, tüm bilim camiasında saygınlığı teslim edilen Lozan Federal Teknoloji Enstitüsündeki görevinden sonra ülkemize kazandırdığımız için çok mutluyuz. Kendisinin rektörlüğünde üniversitemizin stratejik hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğine güvenimiz tamdır. Yeni dönemde daha yenilikçi bir eğitim ve daha uygulamaya ağırlık veren araştırma, özellikle lisansüstü çalışmalarda merkezlerle büyüme gibi önemli hedeflerimiz bulunmaktadır. Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti olarak Sayın Sayers'e çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, Leblebici’ye başarılar diliyoruz."

Sabancı, rektörlük görevini devreden Zehra Sayers'in öğretim üyesi olarak Sabancı Üniversitesi'nde ve aynı zamanda Almanya Hamburg'daki EMBL Laboratuvarı'nda Moleküler Biyoloji dalındaki çalışmalarına devam edeceği bilgisini verdi.





- "Dünya çapında saygı duyulan bir bilim yuvası haline getirmek"





Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü görevini Zehra Sayers'ten devralan Yusuf Leblebici ise 17 yıl sonra tekrar Sabancı Üniversitesi'nin çatısı altında bulunmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, daha önce üniversitede yaptığı faaliyetlerden bahsetti.

Leblebici, "Önümüzdeki dönemde, hedefimiz, üniversitemizi sadece Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri değil, dünya çapında saygı duyulan, örnek gösterilen bir bilim yuvası haline getirmek olacaktır. Yaptığımız araştırma çalışmalarıyla, yetiştirdiğimiz öğrencilerle, topluma sağladığımız katkıyla, ve oluşturacağımız pozitif etkiyle, diğer kurumlara da öncü olmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni rektör Leblebici, "Türkiye'de varolan genç potansiyel ve motivasyon ile nelerin başarılabileceğini kendimize ve herkese göstereceğimiz; hem üniversitemize hem de ülkemize yakışacak başarı seviyelerine çıkarabileceğimiz yeni bir döneme başlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.