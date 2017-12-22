Sabancı Vakfı 2018 Hibe Programı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı'nın kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmaları ve toplumsal yaşama aktif katılmaları amacıyla hayata geçirdiği Hibe Programı 2018 yılı başvuruları, 2 Ocak 2018'de başlayacak.

Vakıftan yapılan açıklamada, sivil toplum kuruluşlarının eğitim alanında uygulayacağı projelerin destekleneceği Hibe Programı için online başvuruların 2 Ocak ile 9 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılabileceği bildirildi.

Açıklamada, Sabancı Vakfı'nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak hedefiyle Hibe Programları kapsamında 10 yılda 137 projeye 16 milyon lira tutarında hibe desteğinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, 43 yıldır tüm bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum vizyonuyla pek çok proje hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu projelerimizin odağında hep kadın, genç ve engelli bireyler yer aldı. Nüfusun önemli bir kısmını oluşturan kadın, genç ve engelli bireyler, maalesef toplumsal haklara erişim konusunda hala ciddi sorunlarla karşılaşıyorlar. Sabancı Vakfı olarak kadın, genç ve engelli bireylerin maruz kaldığı sorunların eğitim ile aşılacağına inanıyoruz. Bu nedenle hibe desteklerimizi eğitim başlığı altında topluyor; bu alanda uzman sivil toplum kuruluşları ile birlikte kalıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz. Bu yıl sivil toplum kuruluşlarına vereceğimiz desteklerle de kalıcı etki yaratacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.