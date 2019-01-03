Sabancı Vakfı’ndan STK’lara 1 milyon liralık hibe

İSTANBUL (AA) – Sabancı Vakfı, sivil toplum kuruluşlarının (STK) eğitim projelerine 50 bin ila 200 bin lira arasında hibe desteği sağlanacağını ve toplamda 1 milyon liralık destek verileceğini bildirdi.



Sabancı Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Vakfı Hibe Programı için 2019 yılı başvuruları başladı. Sivil toplum kuruluşlarının “Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi”, “Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması” ve “Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi” alanlarındaki projelerinin destekleneceği Hibe Programı için online başvurular 2 Ocak - 8 Şubat 2019'da yapılacak.



2019 yılı Hibe Programı’na başvuracak projelere 50 bin ile 200 bin lira arasında hibe desteği sağlanacak ve toplamda 1 milyon lira destek verilecek. Desteklenecek projelerin en erken 8 Temmuz 2019’da başlaması ve en geç 7 Temmuz 2020’de sona ermesi gerekiyor. Başvuru yapacak sivil toplum kuruluşlarının en az bir ortak ile başvurmaları bekleniyor.



Hibe Programı başvuruları ve başvuru kriterleri hakkında detaylı bilgiye www.sabancivakfi.org adresinden ulaşılabiliyor.



Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, vakfın hibe programını sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle hayata geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:



“Hibe Programı kapsamında 11 yılda 148 projeye 20 milyon lira destek verdik, yüz binlerce bireyin hayatına dokunduk. Bu süreçte toplumsal ihtiyaçları yakından gözlemlemeyi ve desteklediğimiz alanları değişen ihtiyaçlara çözüm üretecek şekilde genişletmeyi de sürdürdük. Bugün görüyoruz ki vakıf olarak odaklandığımız alanlardaki sorunların çözümü için öncelikle nitelikli eğitime ihtiyacımız var.

Bu nedenle eğitim alanında yenilikçi modeller uygulayan, hem eğitimin niteliğini ve kapsayıcılığını hem de eğitime erişimi artıran projelere destek veriyoruz. Toplumsal sorunların çözümünde sivil toplumun gücüne ve sivil toplum kuruluşlarını desteklemenin önemine inanıyoruz. Sabancı Vakfı olarak, Hibe Programı ile çözümün bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

