Sabiha Gökçen dış hat gelen yolcu sayısında rekor kırdı

Pandeminin etkisini yitirmesiyle birlikte uluslararası seyahate artan talep, yeni yıl tatiliyle birlikte ‘pik’ etkisi yarattı. Tatilini Türkiye’de veya İstanbul aktarmalı farklı ülkelerde geçirmek isteyenler sayesinde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nında dış hat yolcu rakamlarında tarihi bir rekora imza atıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı’na yurt dışından gelen yolcu sayısı, yıl başına sayılı günler kala 29 bin 162 ile en yüksek dış hat yolcu rakamını oluşturdu.

Salgın sonrası günlük yolcu trafiği 100 binlerde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, 24 Aralık 2022 tarihinde hava trafiği yoğunluğu yaşanan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, iç hatlarda gelen yolcu sayısı 20 bin 671, giden yolcu sayısı ise 21 bin 295 oldu. Dış hatlarda ise 29 bin 162 ile rekor kıran gelen yolcu sayısına karşın, giden yolcu sayısı 26 bin 582 olarak gerçekleşti. Böylece 24 Aralık’ta dış hat yolcu trafiği toplamda 55 bin 744’e ulaşırken, toplamda 97 bin 710 yolcuya hizmet verildi.

Berk Albayrak: "Tarihi zirvelerimizi yeniliyoruz"

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı CEO’su Berk Albayrak, yurt dışı yolcu ve uçuş rakamlarında kaydettikleri yeni rekorların kendilerini motive ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Şehrin lider havalimanını olarak dış hat yolcu oranlarımız, performansımızda tarihi zirveleri yakaladığımız seviyeleri aşmaya başladı. Kış sezonu ve yıl başı yoğunluğunun birleştiği 24 Aralık Cumartesi günü 29 bin 162 yolcu sayısı ile en yoğun günümüzü yaşadık. Bu yılın başında da sadece üç ayda, dış hat yolcu oranlarımız, performansımızda tarihi bir zirve yakaladığımız 2019 yılındaki seviyeyi yüzde 6'yı aşmıştı. Misafirlerimize mükemmel bir havalimanı deneyimi sunmak için gece gündüz çalışıyoruz."

41 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanın en yoğun tek pistli ve tek terminalli havalimanı olan İSG, 2022 yılı için Kasım sonu itibariyle 11 ayı 28,1 milyon yolcu ile kapatmış, salgın sırasında gösterdiği hızlı toparlanma performansı bakımından da Avrupa'nın en hızlı toparlanan ikinci havalimanı seçilmişti.