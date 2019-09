Sabiha Gökçen Havalimanı'na Stevie'den 5 ödül

İSG, bu yıl 4 bin başvurunun yapıldığı 16. Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde, “Hayvanlar ve Biz” isimli sosyal sorumluluk projesi ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde ve 2018 yılındaki iletişim çalışmalarıyla da “Yılın İletişimi” kategorisinde 2 ayrı altın ödülü kazanırken, “Yılın Ulaştırma Şirketi” kategorisinde Gümüş Stevie ödülünün sahibi oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı CEO'su Ersel Göral “Dünyada Yılın Ulaştırma Yöneticisi” kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu. Öte yandan İSG Kurumsal İletişim Departmanı ise “Yılın İletişim Ekibi” kategorisinde Bronz Stevie almaya hak kazandı.



Havalimanı işletmeciliğinin yanı sıra sosyal sorumluluk ve iletişim alanlarında da önemli çalışmalara imza atan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), uluslararası alanda 5 ödülün birden sahibi oldu. İSG, dünyanın en saygın etkinlikleri arasında yer alan ve 16. Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde; sosyal sorumluluk projesi “Hayvanlar ve Biz” ve 2018 yılı İletişim çalışmalarıyla “Yılın İletişimi” kategorisinde Atın Stevie ödüllerine layık görüldü. ISG, “Yılın Ulaştırma Şirketi” kategorisinde Gümüş Stevie ödülünü müzesine taşırken, ISG CEO'su Ersel Göral “Dünyada Yılın Ulaştırma Yöneticisi” kategorisinde, Kurumsal İletişim Departmanı ise “Yılın İletişim Ekibi” kategorisinde ayrı ayrı Bronz Stevie almaya hak kazandı.



Stevie Ödülleriyle ilgili değerlendirmede bulunan ISG Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, dünya genelinde 4 bini aşkın markanın başvuruda bulunduğu Stevie Ödülleri’nde İSG’nin 5 ayrı kategoride elde ettiği başarıyla büyük gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi: “Sosyal Sorumluluk alanındaki çalışmalarımızın 16. Stevie Ödülleri’nde Altın Stevie’ye layık görülmesi bizlere gurur ve güç veriyor. Türkiye’nin ilk engelsiz havalimanı kuruluşu olarak bir süre önce İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı ile (İZEV) toplumda zihinsel engelli olarak tanımlanan down sendromlu, otizmli ve mental farklılığı bulunan bireylerin sesini sanat yoluyla duyurmak amacıyla Hayat ve Biz çatısı altında “Hayvanlar ve Biz ” projesini hayata geçirdik. Dünyanın en saygın iş ödülleri arasında yer alan Stevie’de layık görüldüğümüz ödüller, daima daha iyisini yapmak için bizlere büyük motivasyon sağlıyor. Sosyal sorumluluk ve iletişim çalışmalarında emeği geçen ve bize her zaman destek olan iletişim ajansımıza ve değerli ekibime teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



2002 yılından bu yana 30'dan fazla ülkeden binlerce projenin değerlendirildiği, Amerika’nın en prestijli organizasyonları arasında gösterilen Stevie Ödülleri bu yıl 16’ınci kez düzenlendi. Organizasyonda her yıl alanında profesyonel farklı isimler tarafından projeleri değerlendiriyor.