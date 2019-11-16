Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bir ilk

İKuala Lumpur ve Sabiha Gökçen Havalimanı arasında, Dorak Holding işbirliği ile Cumartesi günleri icra edilecek uçuşlarla Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ilk uzun mesafeli direkt uçuş da gerçekleşmiş olacak.

Yolcu sayısı açısından Türkiye’nin en büyük ikinci, Avrupa’nın ise en büyük 12’nci havalimanı konumunda olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda uzun mesafeli uçuşlar 16 Kasım itibariyle başladı. İki ülke arasında son yıllarda artan uçuş trafiği ile birlikte, Malezya Havayolları’na ait Airbus A330 tipi uçaklar, Cumartesi günleri olmak üzere Kuala Lumpur ve Sabiha Gökçen Havalimanı arasında charter seferleri yapacak. 16 Kasım 2019 - 11 Ocak 2020 tarihleri arasında hizmet verecek olan bu rota, Malezya Havayolları’nın Londra rotasından sonra Avrupa'ya yapılan en uzun 2. uçuşu olacak.19 business ve 268 ekonomi sınıfı ile toplam 287 koltuk bulunan A330’lerin uçuşları 3 ay boyunca Türkiye’den Dorak Holding işbirliği ile gerçekleştirilecek. Malezya Havayolları’nın seferlerine başlaması nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir karşılama töreni düzenlendi. Apronda geleneksel su takı ile karşılanan uçak daha sonra körüğe yanaştı ve uçuş ekibine çiçek takdim edildi. Ardından gerçekleşen kokteylde geleneksel pasta kesimi yapıldı. Kokteyle İSG Operasyon Direktörü Göksu Güney, İSG Havacılık Pazarlama Direktörü Gerald Ong ve Dorak Holding Grup Turizm ve Marka Bölüm Direktörü Esra Değirmenci’nin yanı sıra İSG, Dorak Holding ve Malezya Havayolları üst düzey yetkilileri katıldı. Kokteyl öncesinde yolculara lokum ikramı da yapıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen’in en önemli hedefleri arasında yer alan uzun mesafeli uçuşların başlaması ile ilgili değerlendirmede bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG’nin CEO’su Ersel Göral, şunları söyledi:

“Öncelikle çok heyecanlı ve mutluyuz. Sabiha Gökçen’den uzun mesafeli uçuş gerçekleşmesi 2 yıl önce göreve başladığımda belirlediğim ilk hedeflerden birisiydi. Bugün bunu hayata geçirmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. Bu yılın başından beri dış hat yolcu sayısında %20’lik bir büyüme gerçekleştiren havalimanımızda, bu büyümeye pozitif katkı sağlayacak uzun mesafeli ilk uçuşumuzu gerçekleştirmek bizim için önemli. Bu uçuşun Malezya Havayolları ile olması da bugünü daha anlamlı kılıyor. Hedeflerimiz belli. 2020 yılında hem yeni terminal binamızın temelini atacağız hem de 2. pistimizi ve metro bağlantımızı devreye sokacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da misafirlerimizi sevdiklerine yakınlaştırmaya devam edeceğiz. İSG olarak Türkiye’nin 2023 vizyonuna uygun şekilde, yurt içinde ve yurt dışında Türkiye’nin güçlü bir havacılık markası olmak için çalışmalarımıza, büyümeye ve kendimizi geliştirmeye aralıksız devam edeceğiz.”