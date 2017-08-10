Sabiha Gökçen Havalimanı pistinde bakım çalışması

İSTANBUL (AA) - Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki pistte, yaklaşık 10 dakika süren bakım çalışması nedeniyle iki tarifeli uçak çevre meydana yönlendirildi.
Alınan bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan iki numaralı pist, yüzeyden kaynaklı sorun bir nedeniyle saat 17.08'de kısa süreli bakıma alındı.
Yaklaşık 10 dakika süren çalışmalar nedeniyle havalimanına iniş yapacak iki tarifeli uçak Bursa'ya yönlendirildi.
Söz konusu uçaklar, pistteki bakım işlemlerinin sona ermesinin ardından, Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan havalanarak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı.