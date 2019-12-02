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Saçlarınız yeniden çıkacak

Zaman zaman saçlarımız dökülür, cansızlaşır, renksizleşir ve kırılır. Dökülen yerlere yenileri gelmezse hayat kabusa dönebilir.

Saçlarınız yeniden çıkacak
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Saç dökülmeleri dönemsel olduğu gibi uzun zaman da sürebilir, Saç dökülmelerinde artık yeni bir uygulama var. Otolog micro greft kök hücre uygulaması. Bu uygulama ile saç dökülmesi  büyük oranda durdurulurken, saçsız bölgelerde yeniden saç çıkması sağlanıyor. 

Medikal estetik hekimi Nihat Dik son günlerde oldukça popüler olan otolog micro greft kök hücre uygulaması hakkında bilgileri paylaştı. Dik, “Sağlıklı, canlı, bakımlı, gür saçlar  psikolojik olarak kendimizi çok daha iyi hissettirir. Otolog micro greft kök hücre uygulaması, zayıflayan saç kökünün yenilenmesi, daha sağlıklı, daha canlı olması ve saç olmayan yerlerde saç çıkarabilmesi için, ihtiyacı olan kök hücreleri ve destek doku hücrelerini, kişinin kendi saç kökü ve deri dokusundan elde ederek tekrar kişiye uygulanması sistemidir” dedi.

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18 yaş üstü herkese uygulanabilen bu yöntemin lokal anestezi kullanılarak yapıldığını belirten doktor Nihat Dik, “ Otolog micro greft uygulaması kulak arkası bölgedeki saçlardan 3-4 adet saç kökü lokal anestezi uygulanarak alınır. Bu saç kökleri otolog mikrogreft yöntemiyle özel bir süper hücre süspansiyonuna dönüştürülerek tamamen kendi dokunuzdan özel bir saç dökülme tedavisi hazırlanır.  Kendi hücrelerimizden elde edilen bu tedavinin olumlu sonuçları 3. aydan itibaren kendini göstermeye başlar. Beklenilen etki ise 6. aydan itibaren fark edilir. Otolog Mikro Greft, çok sayıda tüysü saç teli olanlarda da saç tellerini kalınlaştırarak hacimli ve saçlı bir görüntüye sahip olmaya yardımcı olur” dedi. 
 

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