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Sadakataşı Derneği ihtiyaç sahiplerine bayram yaşattı

- Sadakataşı Derneği Türkiye dahil 28 ülkede 4 bin 700 hisse kurban keserek ihtiyaç sahiplerine et dağıttı

Sadakataşı Derneği ihtiyaç sahiplerine bayram yaşattı

İSTANBUL (AA) - KAAN BOZDOĞAN- Sadakataşı Derneği Kurban Bayramı'nda 28 ülkede 4 bin 700 hisse kurban keserek dağıttığı etlerle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Sadakataşı Derneği "Kardeşinin Payını Ayırdın mı?" mottosuyla dünyanın çeşitli ülkelerinde vekalet aldığı kurbanlıkların kesimini tamamladı. Dernek Türkiye'nin yanı sıra Çad, Suriye (El Bab, Doğu Guta, Haseke, Humus), Vietnam, Tanzanya, Kırgızistan, Bangladeş, Moğolistan, Lübnan, Ruanda, Benin, Kudüs, Gazze, Etiyopya, Somali, Burkina Faso, Irak, Arnavutluk, Nepal, Abhazya, Myanmar, Sri Lanka, Afganistan, Kenya, Bulgaristan, Yemen, Filipinler Moro ve Bosna Hersek'te kurban kesti.

Kurban Bayramı'nda farklı bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerinin bayramlarını tebrik eden dernek gönüllüleri, vekalet alınan kurbanlıkların kesimini ve dağıtımını yaptı. Kurban faaliyetleri sırasında çocuklara giysi yardımı yapıldı, şeker ve balon dağıtıldı.

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 8. kurban organizasyonunu tamamladıklarını belirtti.

Kurban vesilesiyle dünyanın dört bir tarafına dağılan Sadakataşı iyilik elçilerinin veren el olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtirken, "İyiliği takva bilip kurbanı azık ederek yola çıkan gönül elçilerimiz her türlü takdiri hak eden hayırseverlerin emanetlerini bihakkın yerine getirerek görevlerini tamamladılar." ifadesini kullandı.

Elçilerin Arakan'da zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınan muhacirlere kol kanat gerdiğini, yine Lübnan'ın kuzeydoğusunda bulunan Arsal kentinde yıllar sonra ateşkesin sağlanmasıyla kamplara girerek Suriyeli muhacirlere umut olduğunu ve gece gündüz Afrika'nın sınırlarını kat ederek soluğu çorak köylerde aldığını vurgulayan Özdal, şöyle konuştu:

"Bu bayramda da kardeşlerimizle bir araya geldik. Vietnam'daki arkadaşlarla Suriye'deki acıları, Arnavutluk'taki dostlarımızla Arakan'daki hüznü, Kırgızistan'da Türkiye'nin halkıyla beraber direnişini konuştuk. Velhasıl kurban kalplerimizi yakınlaştırdı, sınırları ortadan kaldırdı, umutlarımızı artırdı. Bu vesileyle başta bağışçılarımız olmak üzere gönüllülerimize, kurban organizasyonunda görev alan kardeşlerimizi bizi sosyal medya ve tüm mecralarda destekleyen kardeşlerimize teşekkür ederim."





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Anahtar Kelimeler:
Burkina FasoSadakataşı
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