Sadakataşı Derneği Lübnan'da Filistinli mültecileri sevindirdi

BEYRUT (AA) - Sadakataşı Derneği Lübnan'daki Burj el-Barajne kampında kurban keserek Filistinli mültecilere dağıttı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yer alan Burj el-Barajne kampındaki Filistinli mülteciler için gönderilen kurbanları yerine ulaştıran Sadakataşı Derneği, kamp sakinlerine Türkiye'den Müslümanların selam ve muhabbetlerini de iletti.

Yaklaşık 20 bin mültecinin yaşadığı kampa kurban yardımlarını ulaştıran ve yerel bir yardım derneğinin rehberliğinde yardımları dağıtan Sadakataşı Derneği yetkilileri, sokaklarda gördükleri Filistinli mülteciler ile ayrıca sohbet ederek bayramlaştı.

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan'da kesecekleri toplam 200 hisse kurbanı, kamplarda zor şartlarda yaşayan Suriyeli ve Filistinli mültecilere dağıtacaklarını söyledi.

Bu yıl Türkiye dahil olmak üzere Afrika'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Balkanlara, Orta Asya'dan Kafkasya'ya 27 ülkede kurban keseceklerini ifade eden Özdal, "Dünyanın dört bir yanındaki farklı ülkelere giden arkadaşlarımız, bayramın ilk günü kestikleri kurbanların etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı. Biz de 2017 kurban organizasyonu Lübnan ekibi olarak bugün başkent Beyrut'tayız. Burada, Burj el-Barajne kampında yaşayan Filistinli mültecilere yardımlarımızı dağıttık." diye konuştu.

Suriye sınırında yer alan Arsal ve Lübnan'daki diğer Suriyeli mülteci kamplarına da gideceklerini söyleyen Özdal, Türkiye'den Müslümanların emanetlerini Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirtti.

"Kardeşinin Payını Ayırdın mı?" sloganı ile yola çıkan Sadakataşı Derneği, dünya genelindeki birçok ihtiyaç sahibine kurban yardımlarını ulaştırmayı hedefliyor.

- Lübnan'daki mülteciler

Lübnan'daki 500 binden fazla Filistinli mültecinin büyük bölümü ülke geneline dağılmış, altyapı ve sosyal imkanların çok kısıtlı olduğu 12 kampta hayatlarını sürdürüyor.

Lübnan, İsrail'den sonra Filistinli mültecilerin en fazla hak ihlaline maruz kaldığı ülke konumunda bulunuyor. Filistinlilerin 2001 yılından itibaren mülk edinmelerine, sahip oldukları mülkü çocuklarına bırakmalarına, doktorluk, avukatlık, eczacılık gibi 20 mesleği yapmalarına izin verilmiyor.

- Lübnan, nüfusunun yarısı kadar mülteci barındırıyor

Ekonomik, sosyal ve siyasi krizlerin bir türlü sona ermediği ve nüfusunun neredeyse yarısı kadar mülteci barındıran Lübnan'da yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli ile 500 bin Filistinli mülteci yaşıyor.

BM verilerine göre, Lübnan'da 1 milyon 17 bin 433 Suriyeli, 450 bin de Filistinli mülteci bulunuyor. Lübnan makamları ülkedeki Suriyelilerin 1,5 milyondan, Filistinlilerin ise 500 binden fazla olduğunu ifade ediyor.