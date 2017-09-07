Sadakataşı Derneğinden Filistinli mültecilere anaokulu

BEYRUT (AA) - Sadakataşı Derneği, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Filistinlilerin yaşadığı Burj el-Barajne Mülteci Kampı'nda yaklaşık 200 çocuğun ücretsiz eğitim görebileceği modern bir anaokulu açıyor.

Temeli 2015 yılında atılan El-Aksa Anaokulu'nun üç ay içinde tamamlanarak hizmete başlaması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre 15 bin, yerel derneklerin verilerine göre ise 35 bin Filistinli mültecinin yaşadığı Burj el-Barajne'de de diğer kamplarda olduğu gibi en önemli sorunların başında "işsizlik ve kısıtlı eğitim imkanları" geliyor. Özellikle Suriye'deki iç savaş nedeniyle bu ülkede yaşayan Filistinli mültecilerin de Lübnan'daki kamplara gelmesiyle birlikte mevcut krizin daha da büyüdüğü görülüyor.

"El-Aksa Anaokulu 3 ay sonra açılacak"

AA muhabirine konuşan Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, Lübnan'daki Filistinli mültecilerin yaşadığı kamplarda en önemli eksikliğin eğitim olduğunu belirtti.

Özdal, "Lübnan'daki Filistinli mültecilerin yaşadığı kamplara, 2010 yılından bu yana çeşitli insani yardım organizasyonları düzenliyoruz. Mülteci kamplarında sağlık, barınma ve altyapının yanında en önemli eksikliğin eğitim alanında olduğunu tespit ettik. Buradan hareketle anaokulu projesini hayata geçirmeye karar verdik." dedi.

Anaokulu inşasının yüzde 85'inin tamamlandığını belirten Özdal, yaklaşık 60 yıl önce inşa edilen eski anaokulu binasını tamamen yıkarak 2015'te temellerini attıklarını ifade etti. Anaokulunun yaklaşık 1,5 milyon TL'ye mal olduğunu kaydeden Özdal, "El-Aksa Anaokulu 3 ay sonra açılacak." diye konuştu.

Çocukların tüm masrafları Sadakataşı Derneği tarafından karşılanacak

Anaokulunda eğitim görecek çocukların tüm masraflarının Sadakataşı Derneği tarafından karşılanacağını vurgulayan Özdal, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu anaokulu, kampta eğitim veren en başarılı ve kapsamlı merkezdi. Daha modern bir bina ile bu eğitimin kapasitesini ve şartlarını yükseltmek istedik. Dört katlı yeni binada 6 sınıf olacak ve 3 ile 6 yaş arası 200'den fazla Filistinli mülteci çocuk ücretsiz eğitim alacak. Eğitim programı ve hocalar, kampta faaliyet gösteren Filistinli 'Gavs İnsani Yardım Derneği' tarafından sağlanacak. Dini eğitim ile okula hazırlık eğitimi aynı anda verilecek. Ekim 2015'te 'sizin için 1 lira onlar için bir yuva' sloganıyla başlatılan projemizin bu günlere geldiğini görmek bizi çok mutlu ediyor."

Muhabir: Muhammed Ali Akman