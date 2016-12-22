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Sadakataşı Derneğinden Halepli ailelere insani yardım

HATAY (AA) - Sadakataşı Derneğince, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilerek İdlib'e getirilen sivillere 30 tır yardım ulaştırıldı.Derneğin Başkanı...

Sadakataşı Derneğinden Halepli ailelere insani yardım

HATAY (AA) - Sadakataşı Derneğince, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilerek İdlib'e getirilen sivillere 30 tır yardım ulaştırıldı.

Derneğin Başkanı Kemal Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halepli ailelerin yardımına koştuklarını söyledi.

Halep'ten gelen ailelerin tahliyesini ekiplerinin yerinde takip ettiğini anlatan Özdal, "Ailelerin zorlu yolculuklarının ardından vardıkları tahliye noktasında arkadaşlarımız tarafından kumanya ve battaniye dağıtıldı. İlk günden bu yana bölgede çalışmalar yürütüyoruz. Ailelerin güvenli noktalara gelerek çadırlarına yerleşmesinde destek oluyoruz." dedi.

Kar yağışının tahliyeler sırasında aileleri olumsuz etkilediğini ifade eden Özdal, "Arkadaşlarımız tahliye noktasına gelenleri bağrına bastı. Uzun süren yolculuklar dolayısıyla üşüyen çocukların içini ısıtacak çikolata ve yiyecek verildi. Tahliye noktasından otobüslere alınan Halepli kardeşlerimize, İdlib'te güvenli noktalara kadar eşlik edildi." diye konuştu.

Özdal, Halep'ten gelen ve güvenli noktalara getirilen ailelere 30 tırlık yardımda bulunduklarını sözlerine ekledi.

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