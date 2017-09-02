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Sadakataşı Derneğinin kurban organizasyonu

- Dernek tarafından, bağışçılardan alınan kurban vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için 27 ülkede kurban kesim ve dağıtımı yapılıyor

Sadakataşı Derneğinin kurban organizasyonu

ANKARA (AA) - Sadakataşı Derneğince 27 ülkede yapılan kurban organizasyonu kapsamında, bağışçılardan alınan vekaletlerle kurban kesim ve dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl düzenlenen kurban kampanyası kapsamında bu sene "Kardeşinin payını ayırdın mı?" sloganıyla Türkiye'den yola çıkıldı.

Sadakataşı Derneği, hayırsever vatandaşların kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kurban kesim ve dağıtım çalışmalarına bayram namazı sonrası başladı.

Dernek bu yıl kurban organizasyonu yaptığı başta Türkiye olmak üzere 27 ülkede 4 bin 500 hisseyi yaklaşık 27 bin aileye ulaştıracak.

Kurban vesilesiyle dünyanın dört bir yanına giden Sadakataşı gönüllüleri, kendilerini bekleyenlere sadece kurban eti götürerek değil cami, su kuyusu, yetimhane, okul, sağlık hizmetleri gibi birçok projeyle destek oluyor.

- Arakan için çalışmalar sürüyor

Sadakataşı Derneği, zor durumdaki Arakanlılar için de yardım çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Dernek, Myanmar'ın bazı bölgelerindeki ve Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların yaşadığı bölgelerde de kurban kesimine başlayacak.

Afrika'da çok sayıda su kuyusu, yetimhane, okul ve sağlık hizmeti projesi yürüten Sadakataşı Derneği, Benin, Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Kenya, Ruanda, Somali ve Tanzanya'da kurban kesim ve dağıtımı yapıyor.

Dernek, iç savaşla beraber milyonlarca kişinin ülkesini terk etmek zorunda kaldığı Suriye'de de Doğu Guta, Haseke, El-Bab ve Humus'ta kurban eti dağıtıyor.

Sadakataşı Derneği tarafından bu yıl Balkanlar'da da Bulgaristan, Arnavutluk ve Bosna Hersek’te kurban kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Türkiye'de kesilen kurbanlar ise 10 ilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

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KurbanSadakataşı Denneği
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