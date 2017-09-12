Sadakataşı'ndan Arakan'a yardım eli

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara yardımlarını ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamada, Myanmar askerlerinin ve Budist milliyetçilerin 25 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonucu Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e göçlerinin devam ettiği hatırlatıldı.

Saldırıların insani krize dönüştüğü ilk andan itibaren "Ne yap et Arakan'a yardım et" çağrısı ile bölgede yardım faaliyetlerine başlayan Sadakataşı Derneği'nin Bangladeş'e sığınan insanlara yardım ettiği belirtilen açıklamada, bölgede son olarak bin aileye gıda, çadır ve sağlık malzemesi dağıtıldığı ifade edildi.

Myanmar ve Bangladeş'i birbirinden ayıran Naf Nehri'nden mülteci geçişlerinin devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sınıra yakın dağlık alanlarda binlerce Arakanlı bekliyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bugüne kadar Bangladeş'e sığınan 370 bin Arakanlı Müslümanın en az 30 bini bebek. Sağlıksız koşullar, hastalıkların ve ölümlerin artmasına sebep oluyor. Bölgede ilaç ve sağlık malzemeleri dağıtımı da hız kesmeden devam ediyor. Sadakataşı Derneği, Arakan bölgesinden Bangladeş'e kaçan mülteciler için Kurban Bayramı öncesinde de acil yardım çalışması başlatmış ve ihtiyaç sahibi binlerce kişiye ulaşmıştı. Kurban Bayramı'nda bölgede kurban kesim ve dağıtım faaliyetinde bulunan Sadakataşı Derneği son yaşanan katliamlarla beraber bölgedeki yardım faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor."

Açıklamada, Arakan'da gıda malzemeleri, çadır, kıyafet, mutfak malzemeleri, temizlik ürünleri, ilaç ve sağlık malzemelerine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.