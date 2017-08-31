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Sadakataşı'ndan Arakanlı Müslümanlara yardım

- Sadakataşı Derneği, çalışmalar kapsamında Bangladeş'teki mülteci kamplarına sığınan Arakanlı Müslümanlara gıda malzemeleri dağıttı

Sadakataşı'ndan Arakanlı Müslümanlara yardım

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, can güvenlikleri olmadığı için yaşadıkları bölgeleri terk ederek, Bangladeş'teki mülteci kamplarına sığınan Arakanlı Müslümanlara acil yardım ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamada, Myanmar yönetiminin Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet ve katliamları arttırdığı ve yaklaşık 3 bin Müslümanın katledildiği bölgede yaşayan Arakanlıların zor şartlar altında Bangladeş'e sığındığı belirtildi.

Açıklamada, Sadakataşı Derneği'nin çatışmalar sebebiyle bölgeyi terk eden Müslümanlar için acil yardım çalışması başlattığı vurgulanarak, ilk etapta Bangladeş'te Cox Bazaar şehrinin Nila kasabasında yer alan Tengkhali köyünde gıda malzemeleri dağıtan dernek gönüllülerinin yardım çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

Kurban vesilesi ile bölgeye ulaşan Sadakataşı ekiplerinin, kurban yardımları yanında acil yardım çalışmalarını da sürdüreceği ifade edilen açıklamada, "Bölgede Rohingyalı Müslümanlara ait 700'den fazla ev, cami, Kur'an kursu, medrese, okul ve dükkan yakılırken, bölgede büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Sadakataşı'nın bölgedeki yardımları sürerken dernek öncelik olarak yiyecek, temiz su, barınma, kıyafet, sağlık ekipmanlarını acil ihtiyaç malzemeleri olarak belirledi. Siz de Arakanlı kardeşlerinizin yardım çığlığına, ses vermek istiyorsanız online bağışta bulunabilirsiniz." denildi.

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Arakanlı MüslümanlarMyanmar YönetimiSadakataşı Derneği
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