Sadakataşı'ndan Burkina Faso'ya sağlık merkezi

BURKİNA FASO (AA) - Sadakataşı Derneği tarafından Burkina Faso'nun Loroum bölgesinde inşa edilecek olan Nihat Albayrak-Şimal Vakfı Sağlık Merkezinin temeli atıldı.

Madougou köyünde yapılacak sağlık merkezinin temel atma töreninde yöresel dans gösterisi sunan bölge halkı ve çocuklar dernek üyelerine sevgi gösterisinde bulundu.

Loroum Bölge Valisi Aseta Travoli, bölgenin kalkınması için çalıştıklarını ve eksikliklerin giderilmesinde Türkiye'den destek aldıklarını anlattı.

"Türklerin buraya gelmesinden çok mutlu oluyorum. Çünkü Türkiye, Burkina Faso'ya çok uzak ve bugün bu ekip bizim için geldi. Bu sebeple emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diyen Travoli, Türkiye'nin Burkina Faso'yu renk ve ırk ayrımı yapmadan kardeşten öte bildiğini söyledi.

Travoli, şöyle konuştu:

"Bu kardeşlerimiz buralara kadar bizimle kucaklaşmaya, dertlerimizi dinlemeye, sorunlarımızı ve eksikliklerimizi gidermeye geldi. Sağlık merkezinin eksikliği hep hissediliyordu. Hastalanan vatandaşlarımız onlarca hatta yüzlerce kilometre uzaktaki hastanelere bazen bisikletle, bazen eşekle bazen de yürüyerek gitmek durumunda kalıyordu. Türkiye'deki kardeşlerimiz sayesinde artık bölge halkı kendi hastanesinde muayene olabilecek."

Travoli, bölgenin su ihtiyacının giderilmesi konusunda da Türkiye'den destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Sadakataşı Derneği gönüllüsü Ekrem Doğan ise 8 odalı sağlık merkezinin çevredeki yerleşim alanlarıyla birlikte 11 köydeki 20 binden fazla insana hizmeti vereceğini ifade ederek, "Sağlık merkezi sizlerin daha iyi ve sağlıklı hizmetlere kavuşabilmeniz için yapılmaktadır. İnşallah bölgedeki vatandaşlara çok faydalı olacaktır. Burayı çok iyi koruyup, sahip çıkıp gelecek nesillere de miras olarak bırakmamız gerekmektedir." dedi.

Doğan, Sadakataşı Derneği ve bölge halkı adına Şimal Vakfına ve Nihat Albayrak'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ilk harç ve briket, Travoli ile Sadakataşı gönüllüsü Ali İhsan İnce tarafından bırakıldı.