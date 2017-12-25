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Sadakataşı'ndan Kudüs'e kış yardımı

- Kudüs için başlatılan kış çalışmaları kapsamında, ihtiyaç sahibi yüzlerce kişiye battaniye dağıtımı yapıldı

Sadakataşı'ndan Kudüs'e kış yardımı

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği'nce, Kudüs için başlatılan kış çalışmaları kapsamında, yüzlerce kişiye kışlık battaniye dağıtıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gazze ile başlatılan yurt dışı kış çalışmaları Kudüs ile devam ediyor.

Yaşamın her alanında zorluklarla mücadele eden, iş olanaklarının kısıtlı olduğu ve ekonomik olumsuzluklarla yaşayan bölge halkı için yardım çalışmaları sürerken, Kudüs için bot, mont, battaniye, soba, atkı, bere ve eldiven öncelikli ihtiyaç malzemeleri olarak belirlendi.

Orta Doğu'da yer almasına rağmen kış aylarının soğuk geçtiği Kudüs'te başlatılan kampanya kapsamında, ihtiyaç sahiplerine battaniye verildi.

Derneğin, Türkiye'nin dört bir yanında, Balkanlar, Suriye, Gazze, Kudüs ve Lübnan'da kış yardım çalışmaları devam edecek.

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