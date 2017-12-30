Sadakataşı’ndan Kudüs’te kış yardımı

KUDÜS (AA) - Sadakataşı Derneği, işgal altındaki Doğu Kudüs’te çok sayıda Filistinli aileye elektrikli ısıtıcı yardımı yaptı.

Sadakataşı Derneği, Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı Kudüs Zekât Komitesi aracılığıyla, Doğu Kudüs’te bulunan merkezde 50 Filistinli aileye elektrikli ısıtıcı yardımında bulundu.

Kudüs Zekat Komitesi çalışanı Muhammed Ebu Ğannam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sadakataşı Derneğinin destekleriyle Kudüslü ailelere yardımda bulunduklarını ifade ederek, Filistinli yoksul ailelere yapılan yardımın önemine vurgu yaptı.

Türk halkına ve Sadakataşı Derneğine şükranlarını sunan Ebu Ğannam, Türkiye’den gelen yardımların ailelere önemli bir destek sağladığının altını çizdi.

Filistin’e kış yardımı çerçevesinde şimdiye kadar işgal altındaki Doğu Kudüs ile İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki çok sayıda aileye elektrikli ısıtıcının yanı sıra battaniye ve kışlık kıyafet yardımında bulundu.

Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılan elektrikli ısıtıcı, battaniye ve kıyafetler ile Filistinlilerin yüzleri güldü.

Derneğin bu yıl Türkiye’nin dört bir yanında olmak üzere Balkanlar, Suriye, Filistin ve Lübnan’daki kış yardım çalışmaları devam ediyor.