SADAT AŞ'ye yönelik iddialar

İSTANBUL (AA) - SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlığı Genel Müdür Yardımcısı Emekli Kurmay Albay Ali Coşar, SADAT AŞ'nin paralı asker organizasyonu olmadığını, silahlı veya silahsız asker gücü bulunmadığını belirterek, "Şirketimize ait silah bulunmamaktadır. Güvenlik veya savunma hizmeti sunmamaktadır. Eğitim kampımız, tesisimiz veya her ne ad veriyorsanız bu amaçla kullanabileceğimiz bir arazimiz olmamıştır. Türkiye'de ve yurt dışında hiçbir sivile veya gruba eğitim verilmemiştir. Hizmetlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin dost ve müttefik ülkelerinin orduları ve polis teşkilatlarına yönelik programlar içermektedir. Bunun dışında bir çalışmamız olmamıştır." dedi.

Coşar, düzenlediği basın toplantısında, son günlerde SADAT'a yönelik iddialara ilişkin açıklamayı okudu.

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren bir şirket olan SADAT AŞ'nin tüm faaliyetlerinin yasalar kapsamında devletin tüm birimlerince incelendiğini ve hukuksuz hiçbir icraatının söz konusu olmadığını bildirdi.

Coşar, 26 Aralık 2017'de Pentagon görevlisi Michael Rubin'in attığı bir tweet ile SADAT üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını söyledi. Coşar, "Tek kelime Türkçe bilmeyen Rubin'in FETÖ yapılanmasının yardımıyla SADAT üzerinden Cumhurbaşkanımızı ve meşru hükümeti hedef alan Türkçe tweet atması, adeta FETÖ yapılanmasının Türkiye'deki elemanlarına, karalama kampanyası başlatılmasına dair bir talimat niteliği taşımakta idi." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in verdiği bir röportajda Rubin'in attığı tweetle aynı içeriğe sahip, gerçekle ilgisi olmayan açıklamalarda bulunduğunu, İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın da "7 ilde silahlı eğitim kampları kurulduğuna" dair açıklamalarıyla kamplarla SADAT arasında irtibat olduğunu iddia ettiğini aktardı.

Coşar, "Akşener'in SADAT'a ait olduğunu iddia ettiği eğitim kamplarıyla ilgili elinde en ufak bir delil varsa derhal Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. İçişleri Bakanlığı yapmış bir kişinin, işin aslını çok rahat öğrenebilecek bilgi ve imkanlara sahip olmasına rağmen buna ihtiyaç duymadan, 'Duyum aldım' şeklinde kabulü mümkün olmayan bir üslup ve gerekçe ile gazete köşelerinde dedikodu yaparcasına, gerçekle bağdaşmayan, iftira mahiyetinde ve ne amaca hizmet ettiği kamuoyunca da malum beyanatlar vermesi şirketimizin maddi ve manevi kişiliğine açıkça saldırı mahiyetinde olup, tasvip etmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

- "Şirketimiz, paralı asker organizasyonu değildir"

Akşener'e, "Kaç ilde eğitim merkezi kurdunuz? Sandıkların korunması için nasıl bir proje yürütüyorsunuz? Eğitim merkezlerinde sandıkları koruyacak militanlar mı yetiştireceksiniz? Bu militanları seçim döneminde ülkeyi kaosa sürüklemek için mi kullanacaksınız? Militanlarınıza silahlı eğitim veriyor musunuz? SADAT'a saldırma sebebiniz kendi eğitim merkezlerinizi kamufle etmek amacını mı güdüyor? İftira atarak minareye kılıf mı hazırlıyorsunuz?" sorularını yönelten Coşar, şöyle devam etti:

"Sayın Akşener'den kendi beyanlarına karşılık olarak sorduğumuz sorulara cevap beklerken Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulunarak, adı geçen siyasi oluşumun eğitim merkezlerinin 2019 seçimlerinde oynayacağı rolün yakından takip edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınarak, bu eğitim merkezlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından sıkı denetim altına alınmasını beklemekteyiz. SADAT AŞ'nin misyonu, uluslararası alanda Silahlı Kuvvetlerin ve iç güvenik güçlerinin organizasyonu, iç güvenlik ve savunma alanında stratejik danışmanlık, iç güvenlik ve askeri eğitim ile donatım alanlarında hizmet vererek, İslam ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamı oluşturmayı ve İslam dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da dünya süper güçleri arasındaki hak ettiği yeri almasına yardımcı olmaktır. Vizyonumuz ise hizmet verdiği ülkelere yönelik, jeopolitik durumuna uygun, tehdit değerlendirmeleri yaparak, bu değerlendirmelere uygun, ülke savunmasının ve iç güvenliğinin temini için en etkin ve modern ihtiyaçları karşılayacak şekilde Silahlı Kuvvetlerin ve iç güvenlik güçlerinin organizasyonunun sağlanmasına destek vermektir. İnternet sitemizde yer alan eğitim videoları, şirketimizin kuruluş aşamasında hazırlanan ve eğitici personelimizin muvazzaflık dönemlerinde çekilen videolar olup, bunlara bakarak yurt içinde eğitim ve tatbikat alanı ve merkezi arayanlar öküzün altında buzağı aramaktadır. Eğitim faaliyetleri hizmet alan ülkelerin kendi topraklarında ve tesislerinde yerine getirilmektedir.

Şirketin paralı asker organizasyonu olmadığını ifade eden Ali Coşar, şunları kaydetti:

"Silahlı veya silahsız asker gücü yoktur. Şirketimize ait silah bulunmamaktadır. Güvenlik veya savunma hizmeti sunmamaktadır. Eğitim kampımız, tesisimiz veya her ne ad veriyorsanız bu amaçla kullanabileceğimiz bir arazimiz olmamıştır. Türkiye'de ve yurt dışında hiçbir sivile veya gruba eğitim verilmemiştir. Hizmetlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin dost ve müttefik ülkelerinin orduları ve polis teşkilatlarına yönelik programlar içermektedir. Bunun dışında bir çalışmamız olmamıştır. Şirketimizin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hiçbir faaliyeti olmamıştır. Şirketimiz ortakları ve personeli 15 Temmuz gecesi her vatansever ve şerefli Türk insanı gibi tamamen bireysel hareket ederek ve kendi inisiyatifiyle darbecilere karşı vatanını savunmak ve uğrunda canını vermek için sivil direniş göstermiştir. Şirketimiz, El-Kaide, DEAŞ, PKK, Boko Haram, Haşdi Şabi gibi tüm örgütleri aynı kuklacılar tarafından kullanılan terör örgütleri olarak kabul etmektedir."

Emekli Kurmay Albay Ali Coşar, şirketlerinin yasalar ve şirket sözleşmesi kapsamında gerektiğinde devletin bilgi ve denetimi kapsamında sadece dost ülkelerin resmi silahlı kuvvetler ve polis teşkilatlarına eğitim verdiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Faaliyet alanları arasında bireysel ve sivil eğitim ve danışmanlık hizmeti yurt içinde ve dışında verilmemektedir. Ayrıca vatansever halkımız müsterih olsunlar devletimizin güvenlik güçleri içeride ve dışarıdan gelecek her türlü saldırıyla başa çıkabilecek güçte olduğunda örgütsel ve gayrimeşru bir yapılanmaya da ihtiyaç bulunmamaktadır. Ülkemizin birlik ve beraberliği ile üniter yapısını hedef alan, başta FETÖ olmak üzere gayri milli iç ve dış güç odakları tarafından yürütülen kampanyalar kapsamında nihai hedeflerine ulaşmak için şirketimiz SADAT üzerinden karalama kampanyaları yürütülmektedir. Gerek ülkemizde gerekse yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan başkaca şirketler de mevcut iken, yasa ve kanunlara uygun şekilde faaliyet gösteren şirketimize bu şekilde iftira atılması ve karalama faaliyetlerinin yapılmasını iyi niyetli bir davranış olarak görmüyor, bu hukuka ve ahlaka aykırı iftira ve karalama faaliyetlerine karşı yasal haklarımızı saklı tutarak, şirketimizin, devletimiz ve milletimiz menfaatine hizmet ettiğini ve bundan sonra da hizmetlerine devam edeceğini duyururuz."