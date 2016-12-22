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Saddam Hüseyin'in kızı CNN'e konuştu

- Saddam Hüseyin'in Ürdün'de yaşayan en büyük kızı Raghad, ABD'nin Irak'ı işgalinin DEAŞ'ın doğmasına neden olduğunu savundu

Saddam Hüseyin'in kızı CNN'e konuştu

NEW YORK (AA) - Irak'ın eski lideri Saddam Hüseyin'in büyük kızı Raghad, ABD'nin Irak işgalinin aşırılıkçı terör örgütlerinin doğuşuna neden olduğunu savunarak, "Babam hayatta olsaydı bu örgütler Irak'a giremezdi." dedi.

Raghad, Ürdün'ün Başkenti Amman'dan telefonla CNN'in sorularını yanıtlayarak Irak'taki hiçbir grubu ve siyasi görüşü desteklemediğini belirtti.

Mevcut Irak hükümetinin kendisine yönelik "DEAŞ'ı desteklediği" iddialarını reddeden Raghad, ailesinin bu tür aşırılıkçı grupların ideolojileri ile ilgisi olmadığını söyledi.

DEAŞ ve diğer örgütlerin ancak Saddam Hüseyin ve ailesinin idaresinin sona ermesi ve kalanların da ülkeden ayrılmasının ardından Irak'a girebildiğini anlatan Raghad, "Babamın yönetiminde Irak'ta istikrar vardı. Babam hayatta olsaydı bu örgütler Irak'a giremezdi." dedi.

Irak Hükümeti, Ürdün'e sığınan Raghad'ın iadesini istiyor.

Irak'taki kaostan ABD'yi sorumlu tutan Raghad, Donald Trump'ın seleflerinden farklı olarak Irak'ta düzenin sağlanmasına katkı yapmasını umduğunu belirtti.

Trump'ın Irak'ın işgaline karşı çıktığını da ifade eden Raghad, "Trump, Irak'ta babama ve ülkeye yapılan yanlışların farkında." diye konuştu.

Raghad, babasının ölümünü de değerlendirerek, "Onun ölümünün detayları çirkin ve acı verici. Ancak onurlu bir ölümdü." dedi.


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DEAŞRaghadSaddam Hüseyin
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