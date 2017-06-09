Sadece lösemiyle değil dolandırıcılarla da mücadele ediyorlar

ESKİŞEHİR (AA) - TARKAN DEMİR - Lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olan Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) sadece kanserle değil vakfın adını kullanarak dolandırıcılık yapanlarla da mücadele ederken, yetkilileri, kapı kapı para toplayanlara karşı toplumu uyardı.

Lösemili çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sına kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları da kurup ve işleten LÖSEV, gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde, gelir elde etmenin yanı sıra lösemi hastalığını tanıtmayı, lösemili çocukların ve ailelerinin sıkıntılarını insanlara aktarmayı ve bu vesileyle toplumu bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda çeşitli faaliyetlerde bulunan LÖSEV görevlileri ve gönüllüleri, en çok vakfın adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişilerle sıkıntı yaşıyor. Ellerinde LÖSEV amblemli ya da materyallerinde kullandığı çeşitli işaret ve simgelerin yer aldığı "boyama kitabı, kalem, bayrak" gibi ürünleri sokakta veya ev ev gezerek satmaya çalışan dolandırıcılar, bu yöntemle hem haksız kazanç elde ediyor hem de lösemili çocuklara ve ailelerine yardım eden vakfı kapı kapı dolaşarak insanları bağış yapmaya zorlayan bir sivil toplum kuruluşu durumuna düşürüyor.

LÖSEV Eskişehir büro sorumlusu Meltem Durulgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de dolandırıcılık olaylarıyla mücadele ettiklerini söyledi.

Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dönemlerde bu olayların daha da yoğunlaştığını aktaran Durulgan, "İl Emniyet Müdürlüğümüz ve bünyesindeki toplum destekli polislerimizle vatandaşlara, dolandırıcılara karşı daha dikkatli olmaları için çeşitli yöntemlerle duyurular yapmamıza karşın istenilen duyarlılığa ulaşamadık. Duygu sömürüleri karşısından halkımız LÖSEV'e destek verdiğini sanarak dolandırılıyor. Vatandaşlarımız 'LÖSEV'den geliyoruz' diyerek kapı kapı para toplayan, boyama kitapları satan kişilere kesinlikle inanmamalı. LÖSEV kapı kapı gezip bağış toplamaz, hiçbir ürün satmaz." dedi.

- "155 hattını arayarak ihbarda bulunmalarını özellikle istiyoruz"

LÖSEV'in yıllardır aynı kargo firmasıyla çalıştığını bu nedenle üzerinde lösemi yazan neredeyse tüm evrakın vakfın ofisine geldiğini dile getiren Durulgan, şöyle konuştu:

"Adında lösemi geçen bir derneğe ait evrak, LÖSEV'e gönderildi sanılarak ofisimize geldi. Biz de açtığımızda zarfın içinden paralar ve çeşitli perakende satış fişleri çıktı. Bu dernek adına çalışan kişilerin LÖSEV işaretli bazı yayınları satarak elde ettikleri paranın yarısını derneğe yarısını da kendileri için aldıklarını yani yüzde 50 karşılığı çalıştıklarını çeşitli kaynaklardan öğrendik. Hukuk müşavirliğimiz bu kişiler hakkında ve dernek hakkında gerekli yasal işlemleri başlattı. Elimize defalarca kargoyla böyle zarflar geldi. Bunun yanında irtibat ofisimize de zaman zaman 'Personeliniz ev ev gezerek bağış toplarken bize terbiyesizlik yaptı, lütfen uyarın' şeklinde şikayetler geliyor. Biz de onları 'LÖSEV kapı kapı gezip bağış toplamaz, hiçbir ürün satmaz, bu dolandırıcılara inanmayın' diye uyarıyoruz."

Bu şekilde bağış toplayan veya çeşitli kitaplar satmak isteyenleri gören vatandaşlardan 155 hattını arayarak ihbarda bulunmalarını özellikle isteyen Durulgan, "Biz ciddi anlamda çoğu yoksul hastalarımız için zor koşullarda mücadele verirken bir de LÖSEV adını kullanarak duygu sömürüsüyle bu şekilde bağış adı altında para alan dolandırıcılarla mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

- LÖSEV üyelerini bile kandırmaya çalışmışlar

Oğlunu 12 yaşında lösemiden kaybeden LÖSEV gönüllüsü Melahat Daşdelen de LÖSEV'in çalışmalarını öğrendikten sonra gönüllü aile olarak vakıf bünyesinde çalışmaya başladığını belirterek, en büyük sıkıntılarının vakıf adı kullanılarak dolandırıcılık yapılması olduğunu kaydetti.

LÖSEV adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara zaman zaman tanık olduklarını dile getiren Daşdelen, "Kapı kapı dolaşıp, 'Biz biliyoruz LÖSEV kapı kapı dolaşıp satış yapmaz ama üniversiteden öğrenciler olarak örgütlendik, LÖSEV'den izin alarak bunu yapıyoruz.' diyorlar. Dolandırıcılığı o kadar profesyonelce yapıyorlar ki LÖSEV'in içinden biri olarak ben bile az kalsın bu kişilere kanıyordum." ifadesini kullandı.

Torunu lösemiyi yenen 62 yaşındaki LÖSEV gönüllüsü Cemile Karaduman ise apartmana gelip LÖSEV adına çeşitli ürünler satmaya çalışan kişileri gördüğünü dile getirerek, insanları duygu sömürüsüyle kandırmaya çalışan dolandırıcılara verilen paraların amacı doğrultusunda yerine ulaşmadığını iyi bildiğini söyledi.



