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Sadık Han'dan Trump'ın İslamofobik paylaşımına tepki

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, İngiliz hükümetine ABD Başkanı Trump'ın İslamofobik paylaşımını silmesi ve özür dilemesini sağlaması çağrısı yaptı.

Sadık Han'dan Trump'ın İslamofobik paylaşımına tepki

LONDRA (AA) - İngiltere'nin başkenti Londra'nın Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiliz aşırı sağcı Önce Britanya grubunun videolarını paylaşmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Önce Britanya'nın İngiltere'yi bölmeye ve ülkede nefret tohumları ekmeye çalışan bir grup olduğunu vurgulayan Han, "En yakın müttefikimizin başkanının, bu aşırılıkçı gruba verdiği desteğin, ülkemizi büyüten çeşitlilik ve hoşgörü gibi değerlerin altını oyduğunu görmemesi inanılmaz." ifadelerini kullandı.

Daha önce Başbakan Theresa May'e, Trump'a yaptığı resmi daveti geri çekmesi çağrısında bulunduğunu hatırlatan Han, "Bu son olaydan sonra Trump'ın İngiltere'ye yapacağı herhangi bir resmi ziyaretin hoş karşılanmayacağı daha da açık hale gelmiştir." görüşünü dile getirdi.

Başbakan May'e seslenen Han, "Başbakanımız, Trump ve yönetimi üzerinde sahip olduğunu iddia ettiği nüfuzu kullanarak, bu paylaşımları silmesi ve özür dilemesi için istekte bulunmalı." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Tayfun Salcı




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