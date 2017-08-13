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Sadr Hareketi lideri BAE'ye gitti

BAĞDAT (AA) - Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın, resmi davet üzerine Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiği bildirildi.Sadr'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Sadr'ın BAE hükümetinden gelen resmi davet üzerine...

Sadr Hareketi lideri BAE'ye gitti

BAĞDAT (AA) - Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın, resmi davet üzerine Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiği bildirildi.

Sadr'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Sadr'ın BAE hükümetinden gelen resmi davet üzerine bu ülkeye gittiği ifade edilerek ziyaretin emirlik tarafından tahsis edilen özel uçakla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada ziyaretin detayları ve süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Irak'ın Necef kentinde yer alan Uluslararası Necef Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sadr'a ziyaretinde hareketin üst düzey yetkililerinden oluşan bir heyet eşlik ediyor.

Sadr, yaklaşık iki hafta önce 11 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'ın resmi daveti üzerine başkent Riyad'a gitmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BAEIrakMuktedaSadr
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