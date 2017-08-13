Sadr Hareketi liderinin BAE ziyareti

ABU DABİ (AA) - Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ı kabul ettiği bildirildi.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, başkent Abu Dabi'deki Eş-Şati Sarayı'nda bir araya gelen Sadr ile Prens Şeyh Muhammed, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri ile ortak önemi haiz bazı konuları ele aldı.

Prens Şeyh Muhammed'in, Irak'ın Arap coğrafyasındaki doğal rolünün, bölgedeki güvenlik ve istikrarı güçlendirdiğine işaret ederek Irak'ın istikrarı ve kalkınmasının önemli olduğunu belirtti.

Anlaşmazlık ve bölünmüşlüğün önüne geçilmesi gerektiğini kaydeden Şeyh Muhammed, "Edindiğimiz tecrübeler, Arap ve Müslümanlar olarak bizi bir araya getirenleri istememiz, ayrılık ve bölünme davetçilerinden vazgeçmemiz gerektiğini öğretti." ifadesini kullandı.

Mukteda Sadr, hükümetten aldığı resmi davet üzerine bu akşam BAE'ye gitmişti.