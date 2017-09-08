Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi caz festivali Lebogang Manyama
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı
Bej Kitap raporu yayımladı
Bej Kitap raporu yayımladı
En fazla borsa kazandırdı
En fazla borsa kazandırdı
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi

Sadr'dan "milyonluk gösteri" çağrısı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, yandaşlarına "milyonluk gösteri" çağrısı yaptı.Şii lider, çağrısını Kufe'deki temsilcisi Mahmud Ceyyaşi aracılığıyla yandaşlarına iletti. Ceyyaşi cuma namazı sonrası...

Sadr'dan

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, yandaşlarına "milyonluk gösteri" çağrısı yaptı.

Şii lider, çağrısını Kufe'deki temsilcisi Mahmud Ceyyaşi aracılığıyla yandaşlarına iletti. Ceyyaşi cuma namazı sonrası Sadr'ın mesajını okudu.

Sadr açıklamasında, "Bizi itaat etme ve disiplinli davranmaya alıştırdınız. Gelecek süreçte de güvenlik ve barışı korumanızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ceyyaşi de "Seyyid Sadr, Irak'ı ve reformu desteklemek için size 'milyonluk gösteri' çağrısı yapıyor." diye konuştu.

Öter yandan Mukteda es-Sadr, yaptığı yazılı açıklamada ise kendisine bağlı Seraya es-Selam (Barış Güçleri) milis gücünün ya güvenlik güçleri ya da hükümetin kontrolünde Haşdi Şabi ile birleşmesini istedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IrakMukteda Es-SadrSadr Hareketi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5