BAĞDAT (AA) - Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, yandaşlarına "milyonluk gösteri" çağrısı yaptı.

Şii lider, çağrısını Kufe'deki temsilcisi Mahmud Ceyyaşi aracılığıyla yandaşlarına iletti. Ceyyaşi cuma namazı sonrası Sadr'ın mesajını okudu.

Sadr açıklamasında, "Bizi itaat etme ve disiplinli davranmaya alıştırdınız. Gelecek süreçte de güvenlik ve barışı korumanızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ceyyaşi de "Seyyid Sadr, Irak'ı ve reformu desteklemek için size 'milyonluk gösteri' çağrısı yapıyor." diye konuştu.

Öter yandan Mukteda es-Sadr, yaptığı yazılı açıklamada ise kendisine bağlı Seraya es-Selam (Barış Güçleri) milis gücünün ya güvenlik güçleri ya da hükümetin kontrolünde Haşdi Şabi ile birleşmesini istedi.