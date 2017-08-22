Sadun Boro anısına dünya turu

İSTANBUL (AA) - Dünya turu yapan ilk Türk olan Sadun Boro anısına 15 Ağustos'ta Sakarya'nın Karasu ilçesinden yelken açan Cengiz Arslanoğlu, 3 yıl sürecek dünya turuna Bostancı'dan devam etti.

Arslanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aslen Trabzon Of'lu olduğunu ama bir dönem Karasu'da bulunduğunu, 40 senedir de Frankfurt'ta yaşadığını anlattı.

Teknesiyle dünya turuna çıkma hayalini gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Arslanoğlu, dünya denizlerini Sadun Boro'nun rotasını takip ederek gerçekleştirmeyi amaçladığını söyledi.

Cengiz Arslanoğlu, "Amacım gittiğim yerlerde Karasu'muzu, Türkiye'mizi tanıtmak. Uğradığım ülkelerde mümkün olduğu kadar uzun kalarak Karasu ve Türkiye'yi tanıtacağım. Benimle beraber köpeğim Pupa da bu seyahate katılacak. Pupa da Karasulu. 15 Ağustos'ta Karasu'dan yelken açtım. 14 saatte Şile'ye geldim. Bir gece orada kaldım. Sonra İstanbul Boğazı'nı Bugün de Bostancı'dan tekrar yola çıkacağım. Sadun Boro dünya seyahatine bundan 50 yıl önce başlamıştı. Allah nasip ederse ben de bugün yola çıkacağım." diye konuştu.

İlk uğrak yerinin Yunanistan olacağını belirten Arslanoğlu, şu bilgileri verdi:

"Sonra sırasıyla İtalya, Fransa, İspanya, Fas, Kanarya Adaları, bir de Cape Verde. Esas benim için meşakkatli olan yer orası, 23 ila 27 gün sürecek. Seyahatin o kısmını tek gitmeyi pek düşünemiyorum. Yanıma arkadaş almayı düşünüyorum. Ondan sonra Panama, Galapagos ve Pasifik'te seyir yapacağım. Allah kısmet ederse 2 ila 3 sene arasında bu seyahatin biteceğine inanıyorum. Alman yapımı 9 metrelik bir teknem var, içinde her şeyi mevcut; kamaraları, tuvaleti, ocağı var. Küçük görünse de okyanusa uygun, güçlü bir tekne. Yaşamasını bilene ev gibi. Yıllar önce Sadun Boro ile tanıştığımız da bana 'Kafanda ve yüreğinde bunu bitirirsen başarırsın. Herkesin teknesi var, herkes yapmayı ister ama herkes yapamaz.' demişti."