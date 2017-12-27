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"Şafak operasyonu" yalanıyla dolandırıcılık

- Antalya'da telefonda kendisini "polis" olarak tanıtıp, iki kişinin ziynet eşyaları ve parasını alarak dolandırmaya çalışan biri çocuk 3 kişi gözaltına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp, terör örgütüne yönelik "şafak operasyonu" düzenlediklerini söyleyerek iki kişinin yaklaşık 2 milyon 100 bin lirasını alarak dolandırmaya çalışan biri çocuk 3 kişi yakalandı.

Ahmet T'yi telefonla arayan ve kendisini "polis" olarak tanıtan bir kişi, adının terör örgütüne karıştığını söyledi. Terör örgütüne "şafak operasyonu" düzenlediklerini belirten şüpheli, Ahmet T'ye, el konulacak bankadaki paranın kendilerine verilmesini istedi.

Aynı kişiler, Tahsin T'nin de yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alarak dolandırmaya çalıştı.

Müştekilerin haber vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. Ahmet T'den paraları almaya gelen çocuk ile A.T. (20) ve H.D. (44) gözaltına alındı.

Şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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