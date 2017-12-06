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Safranbolu'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

- Olay yerinden kaçan ve polis tarafından yakalanan şüphelinin, hırsızlık şüphesiyle arandığı ortaya çıktı - Kavga sonrası yaşananlar ve hırsızlık anı, güvenlik kameralarına yansıdı

Safranbolu'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bulunan bir iş yerinde Mehmet A. (40) ile Furkan K. (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Mehmet A, yanında bulundurduğu bıçakla Furkan K'yı yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Furkan K'yı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan Mehmet A'yı kısa süre sonra yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelinin, daha önce bir kadının çantasından telefon ve paralarını çaldığı iddiasıyla aranan iki kişiden biri olduğu belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hem hırsızlık anı hem de kavganın ardından yaşananalar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, Mehmet A. ile yanında bulunan kişinin, alışveriş merkezinde ürünlerin üzerinde duran ve bir süre inceledikleri çantadan para ve cep telefonunu alarak uzaklaşmaları yer alıyor.

Diğer görüntülerde ise kavga sonrasında yaşananlar bulunuyor. Görüntülerde, iş yerinden Mehmet A. ile yaralı Furkan K'nın çıkması, çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı Mehmet A'nın olayda kullandığı bıçağı cebine koyarak uzaklaşması görülüyor.



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