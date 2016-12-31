Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı

Safranbolu'da kar yağışı

- UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelen yerli ve yabancı turistler kar yağışı altında bölgeyi gezdi

Safranbolu'da kar yağışı

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelen yerli ve yabancı turistler, bölgeyi kar yağışı altında gezmenin tadını çıkardı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, çeşme, cami, köprü ve konaklarıyla ünlü ilçede etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yağan kar ile beyaza bürünen tarihi kenti gezen Uzakdoğulu turistler, manzaranın tadını çıkarırken, bol bol fotoğraf çektirdi.

Öte yandan, gün boyunca etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri şehir merkezinde, karayolları ekipleri de Karabük-Bartın karayolunda aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Kar YağışıKarabükSafranboluTuristUNESCO
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.