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Sağanak, Sakarya'nın 10 günlük su ihtiyacını karşıladı

- SASKİ: - "Şehir genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışla Sapanca gölümüz 1 saatte 4 santimetre yükselerek, 1,9 milyon metreküp su aldı. Bu rakam şehrimizin 10 günlük su ihtiyacına denk gelmektedir"

Sağanak, Sakarya'nın 10 günlük su ihtiyacını karşıladı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da etkili olan sağanak dolayısıyla Sapanca Gölü'ne 1 saatte düşen yaklaşık 1,9 milyon metreküp suyun şehrin 10 günlük ihtiyacını karşıladığı bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (SASKİ) yapılan yazılı açıklamada, etkili olan sağanağın Sapanca Gölü'ndeki su seviyesinde önemli bir artışa neden olduğu belirtildi.

Şehir genelinde etkili olan kuvvetli sağanakla Sapanca Gölü'nün 1 saatte 4 santimetre yükselerek 1,9 milyon metreküp su aldığı aktarılan açıklamada, "Bu rakam şehrimizin 10 günlük su ihtiyacına denk gelmektedir. Göl seviyemiz şu anda 31,91 metre düzeyinde. 2014 yılında yaşanan mevsimsel kuraklık nedeniyle göl seviyesi 29 metrelere kadar gerilemişti. Gölümüzün mevcut su seviyesi bulunduğumuz yaz ayları itibarıyla oldukça sevindirici ve güzel bir düzeyde. Hem içme suyu miktarı hem de gölümüzün içme suyu kalitesi açısından oldukça önemli." ifadelerine yer verildi.

- SASKİ ekipleri 24 saat hazır bekletiliyor

Etkisini gösteren şiddetli sağanak nedeniyle şehir genelinde herhangi bir sorun yaşanmaması adına ekiplerin 24 saat hazır bekletildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"SASKİ ekiplerimiz lokal problemlere anında ve hızlı bir şekilde müdahale ederek, sorunları çözüme kavuşturmaktadır. SASKİ olarak şehir genelinde vatandaşlarımızın sorun yaşamaması adına 7 gün 24 saat çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımız Sakarya'nın tüm ilçelerinden ALO 185'i arayarak bize ulaşabilirler."

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