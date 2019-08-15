Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi teknoloji Engin Onural Prof. Dr. Figen Seymen Esra Yıldız
Tarım temmuzda düştü
Tarım temmuzda düştü
Dünya onları izledi!
Dünya onları izledi!
Sağanak uyarısı!
Sağanak uyarısı!
Enerjiye fon dopingi
Enerjiye fon dopingi
Liderliği kaptırmadı
Liderliği kaptırmadı!

Sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu olacak.

Sağanak uyarısı!
banner17

Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in batısı, Edirne, Kırklareli, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Osmaniye çevreleri ile Antalya’nın iç kesimleri, Adana’nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş’ın güneybatısı ve Hatay’ın kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, kuzey ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
SağanakMGMMeteoroloji Genel MüdürlüğüMeteorolojiHava Durumu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5