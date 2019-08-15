Sağanak uyarısı!

Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in batısı, Edirne, Kırklareli, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Osmaniye çevreleri ile Antalya’nın iç kesimleri, Adana’nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş’ın güneybatısı ve Hatay’ın kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.



Hava sıcaklıklarının, kuzey ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.