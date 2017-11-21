Sağdıçların

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yuntdağı yöresine özgü geleneksel eğlencelerinden "düğün işkencesi" nedeniyle korkup kaçan damat, evine döndü.

Yunusemre ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde "düğün işkencesi"nden korktuğu için kaçan ve daha sonra evine dönen 26 yaşındaki Ferhat Balaban, AA muhabirine açıklamada bulunarak, kendi başlattığı geleneğin kurbanı olduğunu anlattı.

Kendi aralarında başlattıkları ve evlenen tüm damatlara uygulanan "düğün işkencesi"nin fikir babası olduğunu söyleyen Balaban, "Bu geleneği benimle aynı yaşlarda olan köyümüzün gençleri ile 7 yıl önce başlattık. Çok zorlu bir parkurdan geçen damat adayı parkuru bitirdikten sonra kendisine yemek verilip gelinle baş başa bırakılıyor." dedi.

"Düğün işkencesi"nin zorluklarında da bahseden Balaban şunları kaydetti:

"İlk önce ayakları çimento dolu tenekeye batırıp ardından ahırda koyunlarla yürütüyoruz. Daha sonra sokakta süründürüp soğuk su ile fırçalarla yıkıyoruz. Üzerlerine alçı boya ve un döküyoruz. Tüm bu uygulamaları geçtikten sonra hamama götürüp, yemek yedirip gelinle baş başa bırakıyoruz."

Gelini eve bıraktıktan sonra Menemen üzerinden İzmir'e kaçtıklarını belirten Balaban, "Düğün öncesi ben bunu sağdıçlarıma yapmıştım. Onların da bana yapacağını tahmin ettiğim için bir akrabamı ayarladım. Gelini eve getirdikten sonra arka bahçeden duvardan atlayıp kaçtım." diye konuştu.

Balaban, İzmir'de bir gece kaldıktan sonra evine döndüğünü ifade ederek şöyle devam etti:

"Beni bulamadıkları için aradan 24 saat geçtikten sonra evime geldim. Çünkü 24 saatten sonra bana bir şey yapamazlar o süre içerisinde bulsaydılar istedikleri gibi işkence uygulayabilirlerdi."

Kaçmasının Türkiye gündemine oturmasından dolayı da çok şaşırdığını dile getiren Balaban, "düğün işkencesi"nin aslında eğlence amaçlı bir oyun olduğunu ve kaçarak 24 saat saklanmasının da oyunun bir parçası olduğunu kaydetti.

Balaban, yaşıtı Berivan Aksoy ile mahallelerinde önceki gün düğün töreni düzenlenmiş, Damat Balaban, gelinin eve getirilmesi sırasında, evin arka bahçesinden kaçmıştı.

