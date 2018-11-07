İSTANBUL (AA) - Yıllık kart ücreti olmayan, düzenli kullanım ve ödemelerde 50 TL değerinde Altın Puan vererek Türkiye’de müşterisine kart aidatı ödeyen ilk kredi kartı Sağlam Kart ikinci yaşını kutluyor.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de tüketiciler tarafından 65,5 milyonun üzerinde kredi kartı kullanılıyor. Alışveriş ve farklı ödemelerini kredi kartıyla yapanların sayısı ise her geçen gün artış gösteriyor. Bankalararası Kart Merkezi tarafından açıklanan verilere göre eylül ayında kredi kartıyla yapılan ödeme tutarı 65 milyar TL’yi aştı. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin Temmuz 2018 verileri, 2,3 milyon üzerinde kişinin kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe intikal ettiğini veya yasal takibinin devam ettiğini gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, kredi kartı kullanımında özenli olunması noktasından yola çıkarak hizmete sundukları Sağlam Kart ile müşterilerine destek olduklarını belirtti.

Sağlam Kart’ı bütçe dostu olarak tanımladıklarını aktaran Mehmet Oral, “Bu kart ile ihtiyaç duydukları anda müşterilerimizin yanında oluyoruz. Burada özellikle dikkat çektiğimiz konu ihtiyaç. Sağlam Kart’ı, müşterilerimizin gereksiz harcamalarını önlemek ve temel ihtiyaçtan kaynaklanan harcamalarında kullanmalarını sağlamak üzere kurguladık. Sağlam Kart ile müşterilerimize sağlık ve eğitim sektöründe vade farksız 5 taksit imkanı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.





- Puanlar altına veya paraya çevriliyor





Yıl boyunca her ay 200 TL ve üzerinde kullanım yapan ve hesap özetini vaktinde ödeyen müşterilerine 50 TL değerinde altın puan verdiklerini belirten Oral, şunları kaydetti:

“Sağlam Kart ile müşterilerimize kısıtlı ve süreli puanlar yerine diledikleri şekilde kullanabilecekleri veya tasarruf edebilecekleri altın puan hediye etmeyi tercih ettik. Kartımızı düzenli kullanan müşterilerinin 50 TL’leri bu yıl şubat ayı itibarıyla hesaplarına yatmaya başladı. Bundan sonra her yıl bu uygulamamızı devam ettirmeyi planlıyoruz. Sağlam Kart’ın kazandırdığı altın puanlar ise 10 TL’yi aştığında müşterilerimizin Altın Cari Hesabına aktarılıyor. Sağlam Kart sahipleri, bu hesaptaki altınlarını biriktirebiliyor, TL’ye çevirebiliyor ya da gram altın olarak şubelerimizden alabiliyor. Sektöre yeni bir bakış açısı getirdiğine inandığımız Sağlam Kart ile Kuveyt Türk’ün ‘Sağlam Bankacılık’ anlayışı doğrultusunda attığımız adımlara bir yenisini daha eklemiş bulunuyoruz.”

Sağlık ve eğitim sektöründe vade farksız 5 taksit imkanı sunan kart, taksit ve altın puan ayrıcalıklarıyla Kuveyt Türk müşterilerinin alışveriş yükünü hafifletirken nakit avans özelliğiyle de acil nakit ihtiyaçlarını karşılıyor. Eğitim ve sağlık sektöründe vade farksız 5 taksit uygulaması MCC kodu “Eğitim” ve “Sağlık” olarak kayıtlı iş yerlerinde 100 TL ve üzeri harcamalarda geçerli oluyor.

Sağlam Kart yalnızca ödeme noktasında değil ihtiyaç duyulan her anda Kuveyt Türk müşterilerinin yanında oluyor. Kart sahipleri, konut, seyahat, yol yardımı ve concierge hizmetleri gibi pek çok alanda Sağlam Kart asistan hizmetlerinden faydalanabiliyor.