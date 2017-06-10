Sağlık Bakanı Akdağ: İstanbul'un önemli ölçüde sağlık yatırımına ihtiyacı var

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve takdirleriyle başlatılan sağlıkta dönüşüm programının bütün dünyanın ciddi ölçüde takdirini kazandığını dile getirdi:

Bakan Akdağ, şunları kaydetti.

''Bu her yönüyle sağlığın organizasyonunda yaptığımız değişiklikler, finansmanıyla ilgili değişiklikler, koyduğumuz yeni kurallar, ödeme biçimleri, bütün bir sistem, elbette bu sistemin içerisinde alt yapı var yatırımlarımız var. Bu yatırımlara uygun biçimde insan kaynaklarının da tanzimi var. Şunu açıkça ifade etmem gerekir ki, İstanbul'da çok ciddi sağlık yatırımları gerçekleştirmiş olmamıza rağmen hala İstanbul'un önemli ölçüde sağlık yatırımına ihtiyacı var. 2002'de göreve geldiğimizde İstanbul'da bizden önceki bir kaç 10 yıl boyunca hemen hemen hiç bir sağlık yatırımı gerçekleşmemişti. Yarım durumda olan bazı inşaatlar vardı. Bunları süratle tamamladık yolumuza devam ettik.''

İstanbul'u diğer şehirlerden ayıran bir özelliğinin arsa bulma problemi olduğunu vurgulayan Akdağ, ''Bunları da büyük ölçüde aştık. Birçok hastane gerçekleştirdik. Şu anda hatırladığım kadarıyla 17 inşaat devam ediyor. Yeni başlayacağımız birkaç inşaatımız daha var ve hedefimiz 2020'lere vardığımızda belki bu 2021 olabilir, İstanbul'da bütün hastalarımız çok kalabalık yatış dönemleri hariç bazen nadiren böyle durumlar olur, bütün hastalarımız sağlık bakanlığının hastanelerinde tek yataklı, banyolu, tuvaletli, refakatçinin rahatça hastasıyla beraber konaklayabileceği bizim nitelikli yatak dediğimiz yataklara kavuşmuş olacaklar. Otoparklarıyla, otoparklarındaki vale hizmetleriyle, karşılayıcı hizmetlerle, ayaktan tedavilerdeki poliklinik hizmetlerimizde, bu hastanelere bağlı ya da bu hastanelerle birlikte çalışan semt polikliniklerimizde İstanbul'u böyle bir noktaya getireceğiz.'' değerlendirmesini yaptı.

Muhabir: Hikmet Faruk Başer