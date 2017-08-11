Sağlık Bakanı Demircan, Erzincan'da:

ERZİNCAN (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye’nin güvenliği, Türkiye’nin yaptığı silaha emanet edilir. Başkalarının silahlarıyla biz güvenliğimizi sağlayıp uyuyamayız." dedi.

İncelemelerde bulunmak üzere geldiği Erzincan'da Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’u makamında ziyaret eden Demircan, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta ziyaretinde bulunarak personelle yemek yedi.

Demircan, daha sonra ziyaret ettiği AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, ülkede son 60 yılda sayısız darbe olduğunu söyledi.

Bu dönemlerin, Türkiye’de millet iradesi üzerinde vesayet kurma dönemleri olduğunu belirten Demircan, şöyle konuştu:

"Birileri milletin iradesi üzerinde vesayet kurmaya kalkıştı. Sonunda da milletin çocuklarını, milletin aldığı silahları eline vererek milletin göz bebeği, onlar Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olamaz. Ama orada yuvalanmış olan hainler millete ateş etti. Meclisine ateş etti, halka ateş etti. Köprüsünü tuttu ve 250 şehit oldu. 2 binin üzerinde gazimiz yaralımız. Ama millet, millet olduğunu gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde o gece millet ülkeyi uçurumun kenarından tuttu aldı."

- "Türkiye'nin güvenliği, Türkiye'nin yaptığı silaha emanet edilir"



Türkiye'nin 15 yıl öncesine kadar gerekli silahlarını dışarıdan temin ettiğini anımsatan Sağlık Bakanı Demircan, "Şimdi yerlilik oranı yüzde 70’leri buldu, yetmez. Türkiye'nin güvenliği. Türkiye'nin yaptığı silaha emanet edilir. Başkalarının silahlarıyla biz güvenliğimizi sağlayıp uyuyamayız. Kendi güvenliğimizi kendi yaptığımız silahlarla zorundayız. Elbette ki bunu yüzde yüze taşıyacağız. Güzel hastaneler yapıyoruz, yapacağız. İnşallah Erzincan’da da güzel bir hastane yapacağız." ifadelerini kullandı.

Demircan, ziyaretinin ardından Vali Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram ile kurum müdürlerinin katılımıyla kentteki bir otelde düzenlenen "Erzincan İl Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.



