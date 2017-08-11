Sağlık Bakanı Demircan Erzincan'da:

ERZİNCAN (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan "Canımızı emanet ettiğimiz bu insanlara sahip çıkmak zorundayız. Biz bakanlık olarak sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddeti kınıyoruz ve bu konuda gerekli hukuki düzenlemeler yapıldı" dedi.



Bakan Demircan, Erzincan'da katıldığı "İl Değerlendirme Toplantısı" sonrası düzenlediği basın toplantısında, ziyaret amacının Erzincan'ın sağlıkla ilgili röntgenini çekmek olduğunu belirtti.

Toplantıda kentte bir hastane ihtiyacının olduğunu tespit ettiklerini aktaran Demircan, "Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtyol yerleşkesi bina olarak yetersiz ve aynı zamanda mekan olarak da eski model bir hastane olduğu için yenilenmeye ihtiyacı var. Üniversite hastanemizin ek bina inşaatını hızlandırarak kısa sürede tamamlanmasını sağlayacağız." diye konuştu.

- "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet"

Demircan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili toplantıda görüşme yapıldığını, yerel ve genelde neler yapılabilineceğini konuştuklarını anlattı.

Demircan, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarına kalkan elleri biz anlayamıyoruz. Nasıl olur şifa dağıtan insana el kaldırır insanlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Canımızı emanet ettiğimiz bu insanlara sahip çıkmak zorundayız. Bakanlık olarak sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddeti kınıyoruz ve bu konuda gerekli hukuki düzenlemeler yapıldı. Gereken hukuki düzenlemeler varsa onları da yapacağız. İnşallah önümüzdeki günlerde daha tedbir alınmasını sağlayacağız. Ancak konu sadece hukuki tedbirlerle düzenlenecek bir konu değil. Halkımızın bu konuda gerçekten doğru bilgilendirilmesi ve sahip çıkması lazım. Çünkü sağlık hizmeti veren insan, canımızı emanet ettiğimiz insandır. O insana karşı, bizim şiddet uygulamamız kabul edilebilecek bir şey değildir. Bunun önüne geçilecek çalışmaları yapacağız."

- Hastanelerdeki randevu sistemi

Sağlık Bakanı Demircan, aile hekimi ve tüm hekimlerin hizmet yükü standardını geliştirmek istediklerini ifade etti.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin, hastanelerdeki poliklinik yükünü azaltacak şekilde daha verimli çalışmasını istediklerini vurgulayan Demircan, "Bu hususta da gerekli çalışmaları yapacağız. Halkımızın merkezi randevu sistemini kullanması, sağlık hizmetlerinin verilmesinde özellikle poliklinik hizmetlerinin verilmesinde verimliliği arttıracak bir noktadır. Bu konuda halkımızın bilgilendirilmesi için Sağlık Bakanlığı olarak kitle iletişim araçlarına sahip olan bütün kurumlarla işbirliği yaparak halkımızın merkezi randevu sistemini kullanmasını sağlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Demircan, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'nin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin soruyu, şöyle yanıtladı:

"Bu konu ile ilgili çalışmamız var, daha nihayete ermiş değil. Türkiye'de merkezi yönetimdeki çok başlılık veya iki başlılığın kaldırıldığı bir dönemdeyiz. 16 Nisan anayasa değişikliğiyle o değişikliğe uygun bir şekilde kurumlar kendi iç düzenlemelerini yapacağı için Türkiye'deki mevcut kamu hastaneleri kurumu, sağlık müdürlüğü ve aynı zamanda halk sağlığı müdürlüğü bir üçlü yapı oluşturdu. Bu üçlü yapının işleyişi de meydana getirdiği sıkıntıları da ortadan kaldırmak için ne yapabilirizi çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan şeyi paylaşacağız."

Basın toplantısının ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti milletvekilleri Sebahattin Karakelle, Serkan Bayram, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve kurum müdürleriyle kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Ekşisu mesire alanına giden Demircan, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.