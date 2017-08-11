Sağlık Bakanı Demircan:

​ERZİNCAN (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Sağlıktaki dönüşüm gerçekleşti. Şimdi sağlıkta gelişim ve kalite dönemi bundan sonra başlamış oluyor." dedi.

Demircan, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Erzincan Havalimanında Vali Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ile kurum yöneticilerince karşılandı.

Valiliği ziyaret eden Demircan, girişte valilik şeref defterini imzalayıp Vali Arslantaş'tan makamında kent hakkında bilgi aldı.

Bakan Demircan, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2003 yılından beri bütün alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da fevkalade güzel gelişmelere sahne olduğunu, sağlıkta önemli dönüşümlerin olduğunu, sosyal güvenlik ve hastanelerin birleştirildiğini söyledi.

Sağlık standardının giderek arttığını ve çıtanın belirli bir yere geldiğini belirten Demircan, "Sağlıktaki dönüşüm gerçekleşti. Şimdi sağlıkta gelişim ve kalite dönemi bundan sonra başlamış oluyor. Biz gelişen canlı dinamik bir ülkeyiz. Elbetteki bu nedenle sağlık alanındaki hizmetlerde bulunduğu yerde kalmayacak, yerinde saymayacak daha yukarı devam edecek. Tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi . Türkiye coğrafyasının dünyanın en umut vadeden güçlü insanlığın vicdanı olma onuru kendisinde yakasında taşıyan bir ülke. Bu aziz millet yüz bin mülteciyi alamayan Avrupa'nın karşısında 3,5 milyon mülteciyi bağrına basmış ve onlara her türlü hizmeti vermiştir." diye konuştu.

İnsanoğlunun ana rahmine düşmesinden defin ruhsatına kadar sağlık hizmetlerinin sorumluluk alanında olduğunu hatırlatan Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya hayatının başlangıcından sonuna kadar yedi yirmi dört hizmet eder. Stop edilmeyen bir motor gibi çalışmak zorunda sağlık hizmeti. 'Şu dönem bitti şimdi tatildeyiz' diyemeyiz sağlık hizmeti böyle bir hizmet. Elbette ki insanımızın sadece tedavi edici hizmetlerinde yokuz. Bütün sağlıkta önleyici hizmetlerde de varız. Önce hasta olmanın önüne geçmeliyiz. Bunun için uğraşıyoruz, bir kurumumuz zaten bu alanda çalışıyor. Öbür taraftan da buna rağmen hasta olursa vatandaşımız onun tedavi edilmesi için elimizden gelenin en yüksek standartta yapmak görevimiz ve yapıyoruz da."

Şehir hastaneleri modelini geliştireceklerini vurgulayan Sağlık Bakanı Demircan, "Türkiye bugün dünya standartlarının üzerinde bir sağlık hizmeti üretiyor. Bu giderek de yukarı doğru çıkıyor, çıkacak inşallah. Biz şehir hastaneleri modelini daha da geliştireceğiz. İkinci basamak, üçüncü basamak hastanelerimizin hizmetini de o standarda o seviyeye getiriyoruz. Ve bu bize şunu sağlayacak. Türkiye aynı zamanda sadece 80 milyon kendi vatandaşına 3,5 milyon ilave sığınmacı kardeşlerimize hizmet veren bir ülke değil, çevresinde ve uzaklardan gelip bu hizmeti almak isteyenlere de hizmet veren bir ülke konumuna hızla gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Pakistan'la protokol imzalandı

Türkiye'nin sağlık turizmi açısından rakamların yukarı doğru tırmandığının altını çizen Demircan, şunları kaydetti:

"Türkiye sağlık turizminde rakam yukarıya doğru tırmanıyor ve önümüzdeki yıl hedef 25 milyar dolar. Şu anda mesela en son bir gelişmeden bahsedeyim, Pakistan’la yaptığımız bir protokol gereği oradaki kardeşlerimiz Türkiye’de karaciğer transplantasyonu (organ nakli) ameliyatlarını olmak üzere buraya geliyorlar. Donörleri yanında hasta geliyor, biz burada karşılıyoruz. Ameliyatları yapılıyor, geriye gönderiliyor. Bunun gibi pek çok alanlarda Türkiye sağlık hizmeti veriyor. Sağlık hizmetinde halkın memnuniyet oranı 35-40’lardan yüzde 70-75’lere çıktı. Tabi burada kalmayacak. Bunu daha yukarı taşımak zorundayız."

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan daha sonra 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ı makamında ziyaret etti.







