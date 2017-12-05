Sağlık Bakanı Demircan:

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, görevinden "istifa ettiği" iddialarına ilişkin, "Öyle bir şey yok. Bunların hepsi bir kısım medyanın -tabiri kullanayım- ortaya dökmeye çalıştığı, çıkarmaya çalıştığı algı operasyonudur. Bunlar aslı olmayan şeyler." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 6. Sağlık Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a hareketinden önce Atatürk Havalimanında gazetecilere açıklama yapan Demircan, konferansa katılmak için Cidde'ye gideceğini, toplantıda, İslam ülkeleri arasındaki iş birliğinin sağlık alanında da en iyi şekilde gelişmesi için bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendireceklerini anlattı.

Bundan sonra da birlikte yapacakları çalışmalar üzerinde görüşmelerde bulunacaklarını dile getiren Demircan, şöyle devam etti:



"Bilindiği gibi Türkiye'nin sağlık alanındaki İslam ülkeleri ve dünya ülkeleri arasındaki yeri özeldir. Türkiye sağlık alanında fevkalade güzel bir yere, konuma sahiptir. İslam ülkeleri içerisinde de sağlık alanında Türkiye'nin yapmakta olduğu hizmetleri mevcuttur. Somali'de bir hastanemiz ve aynı şekilde Sudan'da hastanemiz var. Bişkek'te açılmayı bekleyen bir hastanemiz var. Bu sene inşallah açacağız. Karşılıklı işletme görüşmelerimiz devam ediyor. Aynı şekilde Libya'da bir hastanemiz bitti, onu açacağız. Filistin'de, Gazze'de biten bir hastanemiz var. Onun da açılmasıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin sağlık alanında kardeş ülkelere, İslam ülkelerine vereceği, katkı sağlayacağı pek çok alan var."



Cidde'deki toplantıda da İslam ülkeleri bakanlarıyla görüşeceklerini dile getiren Demircan, sağlık alanında yapabilecekleri iş birliği konusunda gerekli değerlendirmelerde bulunacaklarını, gerekli adımları atmak için gayret sarf edeceklerini kaydetti.



Demircan, aynı şekilde Suud yetkilileriyle görüşmeler yapacaklarını belirterek, Suudi Arabistan'da sağlık alanında önemli iş birliği imkanları olduğunu, bunları geliştirmek ve çoğaltmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Bakan Demircan, İİT Sağlık Bakanları Başkanlık görevini Suudi Arabistan Sağlık Bakanı'na devredeceğinin hatırlatılması üzerine, "Doğrudur, 2 yıldır sağlık alanında başkanlık görevi bizdeydi sağlık alanındaki yapının. Suudi Arabistan'a yapılacak bu konferansın bir diğer yönü de o." ifadelerini kullandı.

- İstifa iddiaları

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bir gazetecenin, "Medyada çokça çıkan bir konu var son günlerde sizinle alakalı. İstifa söylentileri var. Konuyla ilgili açıklamanız olacak mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bu konu açıklamayı gerektirmeyecek kadar açık. Şu anda bakın görevimizin başındayız. Öyle bir şey yok. Hiçbir zaman da olmadı. Bizim görevimize getiren makamlar belli. Biz görevlerimizin başında sonuna kadar çalışırız ama biz şu inanca ve bilince sahibiz. Bu makamlar milletin emanetidir. Biz bu makamlarda imtihan oluruz, milletimize hizmetle imtihan oluruz. Öyle bir şey yok. Bunların hepsi bir kısım medyanın -tabiri kullanayım- ortaya dökmeye çalıştığı, çıkarmaya çalıştığı algı operasyonudur. Bunlar aslı olmayan şeyler."