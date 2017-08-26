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Sağlık Bakanı Demircan nikah şahidi oldu

- Bakan Demircan, Samsun AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel'in oğlunun nikah şahitliğini yaptı

Sağlık Bakanı Demircan nikah şahidi oldu

SAMSUN (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel'in oğlunun nikah törenine katılarak, şahitlik yaptı.

Bakan Demircan, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel'in oğlu Onural Göksel ile Pelin Toraman'ın bir otelde düzenlenen nikah töreninde çiftin şahidi oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın kıydığı nikahta Bakan Demircan, geline evlilik cüzdanını vererek, kalabalık bir aile olmaları tavsiyesinde bulundu.

Törene, Bakan Demircan'ın yanı sıra Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

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NikahSağlık Bakanı Ahmet DemircanSamsun AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel
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