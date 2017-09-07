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Sağlık Bakanlığı, Adana'daki bebeğin durumuyla ilgili inceleme başlattı

- Sağlık Bakanlığı, Adana'da özel bir hastanede erken doğumla dünyaya gelen bebekle ilgili medyada çıkan "Minik bebeğin vücudu kuvözde morarıp şişmeye başladı" başlıklı haberlerin ardından olaya ilişkin inceleme başlattı

Sağlık Bakanlığı, Adana'daki bebeğin durumuyla ilgili inceleme başlattı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığınca, Adana'da özel bir hastanede erken doğumla dünyaya gelen bebekle ilgili medyada çıkan "Minik bebeğin vücudu kuvözde morarıp şişmeye başladı" başlıklı haberlerin ardından olaya ilişkin inceleme başlattıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, medyada, Adana'da özel bir hastanede 15 gün önce erken doğumla dünyaya gelen bebekle "Minik bebeğin vücudu kuvözde morarıp şişmeye başladı" başlığıyla yer alan haberlerdeki iddiaların bakanlık tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Olayla ilgili Adana İl Sağlık Müdürlüğü tarafından derhal, uzmanlardan oluşan bir komisyon kurarak adı geçen özel hastane hakkında inceleme başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, komisyonun yapacağı inceleme neticesinde ihmal ya da kusur tespit edilmesi halinde yasal işlemlerin uygulanacağı ve kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

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IncelemeSAĞLIK BAKANLIĞI
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