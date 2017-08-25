Sağlık Bakanlığı ambulans dağıtım töreni

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "İlaç Takip Sistemi hastanelerimizde hayata geçti. Bu sayede 'kupür yolsuzluğu' diye bilinen sahteciliğin de önüne geçilmiş oldu. Vatandaşımız artık ilacını istediği yerden alabiliyor." dedi.

Yıldırım, Sağlık Bakanlığınca, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 300 ambulansın dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, sağlık sisteminde otel kalitesinde hizmet verildiğini belirtti.

İçerisinde farklı yaşam alanları bulunan şehir hastanelerinin külliye niteliğinde olduğunu anlatan Yıldırım, 30 şehir hastanesinin hizmete alınacağını bildirdi.

Sağlık turizminde de Türkiye'nin önemli bir yere geleceğine işaret eden Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlıkta değişim ve dönüşüm gerçekleştirildiğini vurguladı.

Sağlıkta elde edilen başarıların daha ileriye taşınacağını kaydeden Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'a sağlık hizmetlerinin bugüne gelmesinden dolayı gösterdiği gayretten dolayı teşekkür ederek, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'a da başarı diledi.

- "Sağlıkta değişim, dönüşüm yetmez"

Sağlık sisteminin bugünkü hale gelmesinin arkasındaki başarının nedeninin Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapanlar olduğunu bildiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sağlıkta değişim, dönüşüm yetmez. Sağlık güvencesi de lazım. 18 yaşın altındaki nüfusun ve eğitimi devam edenlerin çalışıyor veya çalışmıyor hiç buna bakmadan sağlık güvencesinde, genel sağlık sigortasının kapsamı içerisinde. 'Hasta oldum, sigortam yok, memuriyetim, imkanım yok, ne yapacağım' diye düşünmüyor millet."

Tüm hastanelerde "Hasta Hakları Birimi"nin kurulduğunu hatırlatan Yıldırım, Sağlık Uygulama Tebliği ile hastanelerde tedavi gören hastalar için ilaç ve tıbbi malzemelerin ücretsiz sağlanmasını gerçekleştirdiklerini aktardı.

Başbakan Yıldırım, "İlaç Takip Sistemi hastanelerimizde hayata geçti. Bu sayede 'kupür yolsuzluğu' diye bilinen sahteciliğin de önüne geçilmiş oldu. Vatandaşımız artık ilacını istediği yerden alabiliyor. Yatağa bağlı hastaların tıbbi bakımları, ev ortamı ve hastanede kalış sürelerini kısaltmış oluyor. Acil, yoğun bakım, ağır hastalıkların tedavisi kamu, özel hastanelerinde bütün vatandaşlara bedelsiz olarak verilmeye başlandı." diye konuştu.

Dağıtımı yapılacak 300 ambulansın maliyetinin yaklaşık 70 milyon lira olduğunu anlatan Yıldırım, bu ambulansların vatandaşların hizmetine sunulacağını bildirdi. Türkiye'de 2002'de sadece 481 ambulansın bulunduğunu hatırlatan Yıldırım, o dönemde bir ile yaklaşık 6 ambulansın düştüğünü ifade etti.

Şimdi ise 5 binin üzerinde ambulansın hizmet verdiğine değinen Başbakan Binali Yıldırım, denizde, havada, karada her zaman Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşların yanında olduğunu kaydetti.

Yıldırım, 3 uçak, 17 helikopter, 4 deniz ambulansının bulunduğunu, bu araçların önceden sadece filmlerde görüldüğünü anımsattı.

"Bizim inancımızda insan yaratılmışların en üstünüdür." diyen Yıldırım, "Halka hizmet, hakka hizmet" anlayışıyla çalıştıklarını belirtti.

- "Uykusuz yola çıkmayın" uyarısı

İslamiyet'te insanın yaratılmışların en üstünü kabul edildiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu bildirdi.

Başbakan Yıldırım, hizmetlerinin artarak devam edeceğine işaret ederek, laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyduklarını anlattı.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Yıldırım, yola çıkacaklardan dikkatli olmalarını istedi.

"Yolların kralı yok, yolların kuralı var" diyen Yıldırım, "Siz siz olun yola çıkarken uykusuz, yorgun olmayın. Ecele gitmeyin. Acele giden ecele gider. Acele etmekle normal gitmek arasında 5 dakika fark eder ama bir hayat kadar fark vardır. Biz sizlerin sevdiklerinize sağ salim ulaşmasını, bayramın sevinçten kedere dönüşmemesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Notlar

Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından Adana, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Rize, Şırnak, Sivas, Konya, Eskişehir ve Bursa illerine gidecek ambulans şoförlerine anahtarlarını verdi.

Daha sonra Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun duası ve kurdele kesiminin ardından ambulanslar, hizmete sunulmak üzere illere gönderildi.

Ambulans dağıtım törenine, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile milletvekilleri ve diğer ilgililer katıldı.

(Bitti)